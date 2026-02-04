Albalat de la Ribera reflexionará sobre la Covid y el confinamiento con la novela "Los abrazos aplazados"

El periodista valenciano Gerard S. Ferrando, autor de “Cariño, soy un iai@flauta”, presenta este jueves en la biblioteca municipal de Albalat de la Ribera (19 horas) su novela "Los abrazos aplazados", en la que propone un reflexión sobre la resiliencia, la empatía y la solidaridad en plena pandemia de la Covid-19.

«Los abrazos aplazados» (NPQ-2025) es la segunda novela de Gerard S. Ferrando tras «Cariño, soy un iai@flauta», publicada en febrero de 2024 también por el sello NPQ Editores, perteneciente al Grupo Editorial Sargantana. La obra, que se lanzó como campaña a través de la plataforma Verkami, salió a la venta en librerías en abril de 2025, cuando se cumplieron cinco años del confinamiento en España.

Ahora, tras un periplo por diferentes localidades valencianas, llega a a la biblioteca municipal Joan Fuster de Albalat de la Ribera (C/ del Delme, 27), donde tendrá lugar la presentación este jueves, día 5 de febrero, a las 19 horas. Un acto que contará con la presencia del autor, Gerard S. Ferrando, que conversará con las personas asistentes sobre la obra y sobre las temáticas que en ella aparecen, entre ellas, la sanidad pública, la soledad no deseada, los efectos del confinamiento y de la Covid-19, entre otras.

La historia cuenta con tres protagonistas principales cuyos relatos se alternan en sus respectivos capítulos. Ellas y ellos viven, desde situaciones diferentes, el periodo de confinamiento domiciliario del año 2020 en España a raíz del estallido de la pandemia de la Covid-19. Así, la novela arranca con la historia de Mercedes, una anciana de 85 años, que despierta desorientada en la cama del hospital Gregorio Marañón de Madrid tras varios meses en coma y sin ser consciente de todo lo que ha ocurrido mientras ella estaba allí inconsciente.

En el siguiente capítulo se narra la historia de Dorothy, una doctora del hospital La Fe de Valencia. Ella trata de sobrellevar la pandemia lo mejor que puede y para ello le ayudará un misterioso diario que se encuentra en la sección de objetos perdidos y que lee en secreto cada noche en su cama.

En el tercer capítulo aparece Julián, un joven cámara de televisión que trata de documentar la pandemia a través del objetivo de su lente y que intenta, al mismo tiempo, lidiar con la situación de

su abuelo, ingresao en una residencia, y de su padre, contagiado por la Covid-19. A partir de ahí, los capítulos se suceden y con ellos las diferentes vivencias, emociones e historias de los personajes.

“Los abrazos aplazados”, sin ser una segunda parte al uso, tal y como comenta el propio autor, «sí es una especie de spin-off de la novela “Cariño, soy un iai@flauta”. No obstante, cada obra se puede leer de manera independiente. En ella aparecen dos personajes, Mercedes y Julián que en la primera novela tenían un papel secundario y ahora pasan a tener un papel protagonista. Además, Dorothy va leyendo capítulos del “Diario de un iai@flauta” que pertenece a Paco, protagonista de la primera novela. En este aspecto, Ferrando afirma que «la pandemia nos cambió para siempre» y plantea esta obra a modo de recuerdo y de reflexión sobre los aprendizajes y vivencias que nos dejó este episodio que marcó la vida de todas y todos.

Una novela ágil y dinámica

Esta obra, tal y como señala el propio autor, «va destinada a un público adulto, con sensibilidad social y con gusto por la literatura contemporánea y periodística. Es una novela corta, con capítulos breves y con una narrativa ágil y dinámica». Además, también resalta que se trata de «una historia reflexiva, pero vitalista donde la dureza de la pandemia se contrarresta con la lucha y las ganas de vivir de sus protagonistas y con historias inspiradoras de solidaridad y resiliencia».

A lo largo de la trama, como apunta Ferrando, «se reflexiona sobre situaciones como la soledad, la gestión de la pandemia en las residencias, el refuerzo de los lazos sociales a pesar de la distancia y el confinamiento, el impacto de este en los más pequeños, así como en las personas de edad avanzada».

En definitiva, una obra que el autor destaca que puede ser de gran utilidad también para ser leída en centros educativos como institutos o universidades. Como resume Ferrando, «se trata de un fragmento de nuestra historia contada desde la libertad creativa que proporciona la prosa y la novela».