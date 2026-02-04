Alzira FS firma al portero brasileño Deivd de Souza tras la lesión de Mathias Fernández
El veterano guardameta ha jugado esta temporada la Champions League con el Riga de Letonia
Ha marcado más de 70 goles en su carrera
David Chordà
Alzira
El Family Cash Alzira FS ya tiene sustituto para el lesionado Mathias Fernández. Se trata de Deivd de Souza, portero brasileño de 36 años que esta temporada ha jugado Champions League con el Riga de Letonia.
Es un arquero que ha marcado más de 70 goles a lo largo de su carrera donde ha jugado en varias ligas europeas y sudamericanas, así como con la selección brasileña con la que conquistó el Grand Prix. Obtuvo una Taça (Copa) de Brasil con el Corinthians y la de Portugal en el SC Braga.
