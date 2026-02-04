Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira FS firma al portero brasileño Deivd de Souza tras la lesión de Mathias Fernández

El veterano guardameta ha jugado esta temporada la Champions League con el Riga de Letonia

Ha marcado más de 70 goles en su carrera

El nuevo portero del Alzira FS, Deivd de Souza.

El nuevo portero del Alzira FS, Deivd de Souza. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

El Family Cash Alzira FS ya tiene sustituto para el lesionado Mathias Fernández. Se trata de Deivd de Souza, portero brasileño de 36 años que esta temporada ha jugado Champions League con el Riga de Letonia.

Es un arquero que ha marcado más de 70 goles a lo largo de su carrera donde ha jugado en varias ligas europeas y sudamericanas, así como con la selección brasileña con la que conquistó el Grand Prix. Obtuvo una Taça (Copa) de Brasil con el Corinthians y la de Portugal en el SC Braga. 

