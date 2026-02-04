El Alzira Tenis Taula logra un valioso triunfo contra el Olot que le aleja del descenso

Gran victoria para empezar la segunda vuelta de la competición del Hortitec Alzira Tenis Taula sobre un rival que está en puestos de jugar competición europea, el Olot. El 4-1 logrado permite ganar el puntoaverage entre ambos en caso de que el Alzira remontase y hubiese un futuro empate contra los gerundenses. Los dos puntos han sido especialmente productivos porque permiten sumar 10 unidades, cuatro más que el primer equipo que desciende, l’Escala de Girona.

El italiano Matteo Mutti sigue con su buena actuación y venció cómodamente a Arnau Pons. La victoria no iba a ser un paseo y el francés Mathiéu de Saintilan sudó para ganar al húngaro Daniel Kosiba, que se estrenaba en liga. Se impuso en el primer sete 13-11, cayó 10-12 en el siguiente y se impuso en el desempate 12-10 y finalmente 11-8. El valenciano Joseca Guillot tiene que jugar el arduo papel de enfrentarse normalmente a los dos extranjeros del otro equipo, lo que le supone dolorosas derrotas pese a que disputa los partidos. Se tuvo que ver las caras con el hace dos años mejor jugador de la liga española, el francés Damien Provost, al que ganó en el primer set 11-8. Perdió 9-11 y 3-11 y en el cuarto le empató con un emocionante 13-11. Finalmente cedió el punto por 11-8. De Saintilan logró la tercera victoria y aseguró un punto para la clasificación. El joven Arnau Pons puso cara la derrota por 3-2. Pons es coetáneo de Guillot y evitó jugar contra el valenciano poniéndose como jugador base. No pudo evitarlo al día siguiente cuando ambos se enfrentaron en la liga italiana y Guillot ganó por un contundente 3-0.

Mutti dio el triunfo definitivo con un 3-1 sobre Provost. De nuevo se vio un partido intenso cuyos sets se fueron resolviendo por la mínima: 12-10, 9-11, 11-7 y 11-9. La liga se paraliza hasta el 27 de febrero por la disputa del torneo estatal, el campeonato de España y la Copa del Rey. Por primera vez en cinco años el conjunto ribereño ha de renunciar a competir ya que no cuentan con suficientes jugadores españoles. “No podemos permitirnos económicamente contratar jugadores extranjeros porque hemos de centrar nuestros esfuerzos en la liga. Además este año Sergi Gómez y Salvador Reche no han jugado suficientes partidos en Superdivisión para poder jugar la Copa”.

Trío de campeones infantiles en los Jocs Esportius interprovincial. / Levante-EMV

El torneo estatal lo disputarán en Tarragona los jóvenes valores de la cantera alzireña. Este fin de semana Alberto Parra ha ganado la final interprovincial de València-Castelló en categoría alevín. Dani Aghajanyan y Joel y Ricard Ribelles han compado el podio infantil y Jaume Parra ha sido tercero cadete.