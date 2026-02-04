El cáncer de mama, pulmón y colon son los más frecuentes en la Ribera

El Hospital de la Ribera ha tratado durante el año 2025 a más de 500 pacientes con terapias oncológicas de última generación, como la inmunoterapia y los inmunoconjugados, medicamentos innovadores que permiten un abordaje del cáncer cada vez más personalizado y adaptado a las características de cada paciente.

El Departament de Salud de la Ribera ha dado a conocer estos datos con motivo del Día Mundial del Cáncer, una jornada en la que el hospital quiere visibilizar su compromiso con los pacientes también desde una vertiente emocional y de acompañamiento. Con este objetivo, el centro ha instalado en el hall principal una exposición de pósteres con mensajes positivos y constructivos relacionados con la lucha contra el cáncer, así como un panel participativo en el que pacientes y familiares pueden compartir sus experiencias y mensajes de apoyo.

La inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en oncología al permitir que el propio sistema inmunológico del paciente reconozca y ataque las células tumorales de forma más eficaz. En los casos en los que está indicada, puede ofrecer mejores respuestas al tratamiento y un mayor control de la enfermedad. Por su parte, los inmunoconjugados aportan una mayor precisión terapéutica, ya que actúan de forma selectiva sobre las células tumorales, contribuyendo a reducir el daño sobre los tejidos sanos y a mejorar la tolerancia al tratamiento.

La utilización de ambas terapias depende del tipo de tumor, su estadio y otras características clínicas y moleculares, y se realiza siempre dentro de protocolos clínicos basados en la evidencia científica, explican fuentes sanitarias.

Más de mil nuevos casos

En el último año, 2025, el Departamento de Salud de la Ribera ha registrado un total de 1.028 nuevos casos de cáncer. Los tumores más frecuentes han sido el cáncer de mama (26%), seguido del cáncer de pulmón (17,3%) y del cáncer de colon (11,8%).

En cuanto a la actividad asistencial, el seguimiento de los pacientes oncológicos se realiza de forma coordinada entre el hospital y los centros de salud del departamento. En 2025, se llevaron a cabo más de 14.500 consultas de seguimiento en el hospital y alrededor de 8.500 en los centros de salud, lo que refleja una atención continuada y cercana a lo largo de todo el proceso asistencial.

Avances en la atención oncológica

El Hospital Universitario de la Ribera ha incorporado en el último año importantes avances tecnológicos y asistenciales en el abordaje del cáncer. En Ginecología, la cirugía robótica ha permitido intervenciones más precisas y menos invasivas en cáncer uterino con una recuperación más rápida para las pacientes. Esto ha sido posible al implantar en el robot HUGO un software para realizar la identificación de ganglio centinela.

En el ámbito de la Oncología Radioterápica la puesta en marcha de la radiocirugía cerebral ha supuesto un avance significativo al permitir tratamientos de alta precisión dirigidos directamente al tumor, especialmente en lesiones cerebrales, minimizando la afectación de los tejidos sanos. Esta técnica ha sido posible gracias a la incorporación en 2025 de un tercer acelerador lineal de última generación.

Asimismo, el hospital ha incorporado la crioablación como tratamiento mínimamente invasivo mediante congelación en determinados casos de cáncer de mama en fases iniciales, así como la mastectomía endoscópica en mama que reduce el impacto quirúrgico y mejora la recuperación y los resultados estéticos. A estos avances se suman las nuevas técnicas de diagnóstico molecular en cáncer de mama y en patologías hematológicas, que permiten identificar alteraciones genéticas y biomarcadores para seleccionar el tratamiento más adecuado en cada caso.

La jefa del Servicio de Oncología del Hospital de la Ribera, Teresa Taberner, recuerda que la innovación terapéutica debe ir siempre acompañada de prevención y de una información rigurosa a la ciudadanía. “Disponemos de medicamentos cada vez más eficaces, pero la prevención, la importancia de participar en los programas de detección precoz y los hábitos de vida saludables siguen siendo fundamentales. Cada paciente recibe el tratamiento más adecuado a su situación clínica”, destaca.