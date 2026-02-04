El cartel del Medusa suma ya 130 DJs

Medusa, el festival de electrónica más multitudinario de España, ha completado una nutrida batería de confirmaciones que dejan su programación musical prácticamente apuntalada para su décimosegunda edición, que se celebrará en la playa de Cullera del 13 al 17 de agosto. Las últimas novedades en sumarse al plantel son pesos pesados de la escena electrónica internacional como Carl Cox, Miss Monique, Hugel, James Hype, 4 Of A Kind, Fantasm, Marco Carola o Mau P. En total, hoy ha anunciado los nombres de 130 artistas, casi el cartel completo.

Durante cuatro días de música y fiesta a orillas del Mediterráneo, el festival acogerá todos los géneros de la electrónica: Techno, EDM, Trance, Hardstyle, Remember… En esta edición, los ritmos que más crecen son, por un lado, el House (y todos sus derivados: Tech House, Latin House, Afro House...); y por otro, el Hard Techno/Hard Groove, el sonido acelerado y sin concesiones que es el estilo musical de bandera de la Gen Z (18-25 años).

Tras alzarse recientemente como mejor festival de España en los Premios Nacionales de Música Electrónica-Vicious Music Awards, el desafío para este verano es revalidar su corona como líder del circuito veraniego. Por ello, la organización se ha esforzado en confeccionar un cartel artístico explosivo, lleno de sorpresas y marcas líderes, y con presencia de las figuras que actualmente más suenan en clubes y festivales de todo el mundo.

Al margen del icono musical Tiësto, que ya fue anunciado a principios de diciembre, los grandes nombres del primer gran avance de cartel de Medusa 2026 son los siguientes:

· Carl Cox: El británico es una figura legendaria de la electrónica y uno de los disc jockeys más influyentes de la historia. Un mito viviente en Ibiza, su energía arrolladora, su técnica impecable y su carisma lo han convertido en el artista de Techno y House por el que se pelean todos los festivales del mundo.

· Miss Monique: La ucraniana del pelo verde es una de los emblemas del sonido Melodic Techno y Progressive House. Alcanzó fama global con sus sesiones por YouTube y la catapultaron a los mejores escenarios del planeta, como la residencia semanal que el verano pasado tuvo en la discoteca Hï Ibiza.

· Hugel: El DJ y productor musical francés es uno de los líderes de la gran ola actual del Latin y Afro House. Saltó a la fama con un aplaudido remix del clásico ‘Bella Ciao’ y sus sesiones irradian morbo y sensualidad.

· James Hype: Originario de Liverpool y reconocido por su extraordinaria habilidad técnica y su enfoque en el mixing en vivo, su enérgico sonido House es capaz de reventar la pista de baile.

· 4444 Four Of A Kind: En la escena Hardstyle, una de las noticias más emocionantes del año es la unión de los dúos Sub Zero Project y D-Block & S-te-Fan en esta nueva formación. Los cuatros holandeses han anunciado media docena de fechas en clubes y festivales europeos, y Medusa será uno de ellos.

· Pastis y Buenri: El histórico dúo llegará a Cullera con el exclusivo tour Universo Mákina, con la que está recorriendo el país en compañía de la tercera pata del proyecto, DJ Sisu. Se trata de un espectáculo All Night Long, en la que los tres artistas, juntos en cabina, pinchan los temas que marcaron a varias generaciones.

· Adrián Mills: El joven artista español es uno de los nombres más calientes del momento en la escena Hard Techno/Rave gracias a sus sets rápidos e industriales. En Medusa hará un takeover con su concepto 240KM/H, en el que dos DJs se desafían con las cabinas enfrentadas en formato Face 2 Face (F2F).

· Fantasm: Polémico, irreverente e indómito, este DJ de Los Ángeles combina el Techno oscuro y experimental con una puesta en escena agresiva y futurista.

· Sara Landry: La californiana es una figura clave del Hard Techno contemporáneo con una estética sonora industrial. Sus actuaciones destacan por su intensidad, narrativa oscura y fuerte conexión con la pista.

· Marco Carola: El italiano, un clásico de los veranos en Ibiza, posee una legión de seguidores en nuestro país. Conocido por sus sets extensos y su groove hipnótico, es una leyenda viva del Tech House en Europa y EEUU.

· Mau P: El holandés Maurits Westveen es uno de los productores musicales más pinchados del planeta. En su faceta de DJ, se lo disputan desde Coachella a Tomorrowland por su sonido House directo y efectivo.

· Wade: El magnético DJ sevillano, aunque afincado en Valencia, es uno de los más queridos de la tierra. Regresa a Medusa 2 años después de su comentadísima aparición junto al tenor Francisco, que cantó el himno regional valenciano en versión psytrance: uno de los instantes más virales de la historia de Medusa.

Cullera recibirá a más de 160.000 personas

El festival espera reunir a más de 160.000 personas en Cullera bajo la sugerente temática Apsaras, un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista. Los abonos están a la venta con precios de menos de 90€ por 3 días de fiesta (más uno adicional optativo), 8 escenarios y más de 100 artistas.