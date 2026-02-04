Corbera acoge la proyección del último corto de director local Nando Boluda

La Sala 1 de la Casa de la Cultura de Corbera registró un notable éxito de participación con motivo de la proyección del cortometraje “Maqui”, dirigido por el cineasta corberano Nando Boluda. Cerca de un centenar de personas asistieron a la sesión, que se completó con un cinefórum posterior y que se convirtió en un espacio de encuentro en torno a la memoria histórica y los valores democráticos.

Entre el público se encontraban representantes y miembros de distintas asociaciones por la memoria democrática de la Ribera Alta —entre ellos familiares vinculados al fossar de Alzira— y de la Ribera Baixa, lo que reforzó el carácter conmemorativo y reflexivo de la jornada. El acto contó con el apoyo del Ayuntamiento de Corbera.

Tras la proyección, el propio Nando Boluda y dos de los actores del cortometraje participaron activamente en el coloquio con los asistentes. El debate giró en torno al papel del cine como herramienta de concienciación social, la necesidad de preservar la memoria colectiva y las consecuencias humanas de los regímenes represivos. El público mostró un especial interés tanto por el contenido de la obra como por la trayectoria del director.

Rodado en localizaciones de Albalat y Benicull, “Maqui” sitúa su historia en agosto de 1963, en una casa aislada en las montañas catalanas, donde una mujer da refugio a un soldado desesperado. A través de una atmósfera contenida y cargada de tensión, el relato profundiza en el miedo, la represión y sus efectos en las personas, hasta desembocar en decisiones inesperadas. El cortometraje, no recomendado para menores de 16 años, es el trabajo final de los estudios de Dirección Cinematográfica de Boluda.

Durante el coloquio, el director subrayó que “cortometrajes como ‘Maqui’ ayudan a no despertar los monstruos de las dictaduras”, incidiendo en la función del cine como instrumento de memoria y alerta democrática. En la misma línea, el concejal de Educación de Corbera, Víctor Pastor, destacó que “hacer memoria nos ayuda a reencontrarnos en nuestro presente, y por eso es necesario ese ejercicio constante, objetivo y saludable para nuestra higiene psicológica colectiva”.

Boluda compagina su labor profesional como técnico de sistemas de seguridad con la creación audiovisual. Hasta el momento ha dirigido cuatro cortometrajes —‘La Palabra del Señor’, ‘¿Quiénes son?’, ‘Ayuda’ y ‘Maqui’—, todos con guion propio. También es autor del guion de ‘Nueve Raciones’, dirigido por Pere Peiró, y ha trabajado como ayudante de dirección en producciones como ‘O.R.D.E.N’ o ‘Espejo’. Actualmente cursa estudios de guion de largometraje en la Cinescuela Méliès y se encuentra escribiendo su primer largo.