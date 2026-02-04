El Departamento de Salud de la Ribera considera "óptima" la atención en el Marquesat

El Departamento de Salud de la Ribera ha defendido la calidad asistencial del Marquesat tras las críticas lanzadas por los ayuntamientos de la zona, que reclaman más profesionales y horarios más amplios. Según los responsables sanitarios de la comarca, la atención es "óptima y está garantizada".

Al respecto, subrayan que los consultorios auxiliares no presentan déficit alguno de recursos humanos y que tanto la plantilla como el horario de atención es equiparable a la de los otros centros de la Comunitat Valenciana que tienen esta consideración. Según destacan, los de Llombai, Catadau y Alfarb disponen de un médico de familia en horario de 8:00 a 15:00 horas. Además, un médico a media jornada completa la asistencia junto a "refuerzos cuando las necesidades lo requieren".

Una de las principales quejas tiene que ver con los desplazamientos que algunos pacientes deben realizar a otros municipios. Sobre esta cuestión, los gestores del departamento insisten en que la atención vespertina y en los fines de semana para estas poblaciones se presta desde el centro de referencia de la zona básica, un escenario que no es excepcional y que se da también en el resto de consultorios valencianos.

"En su caso, el Centro Sanitario Integrado de Carlet está ubicado a menos de diez minutos en coche desde cualquiera de las tres poblaciones. Dispone de atención sanitaria permanente las 24 horas del día, con un equipo compuesto por ocho médicos de familia y dos pediatras, distribuidos en turnos de mañana, tarde y fines de semana, lo que garantiza una cobertura asistencial continuada", han añadido, al mismo tiempo que han reivindicado que las urgencias se atienden "el mismo día en el propio consultorio" cuando se presentan en su horario de apertura.

Por último, han destacado que este modelo "permite mantener una atención sanitaria óptima" en un contexto de "déficit estructural de médicos de familia y especialistas".