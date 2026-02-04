Emotivo regreso de Garcés a Cullera para presentar su libro sobre ensayos

La Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera fue el escenario, el pasado fin de semana, de la presentación del libro 'El arte de la técnica de ensayos', obra del director y músico Carlos Garcés Fuentelsaz, que estuvo al frente de la banda sinfónica durante una década. El evento reunió a músicos, aficionados y representantes culturales en un emotivo reencuentro con una figura que marcó una etapa importante en la vida musical de la entidad ceciliana.

El libro, publicado recientemente y ya disponible en formato físico y digital, aborda con rigor y experiencia práctica los fundamentos y métodos del ensayo desde la perspectiva del director musical, acercando al lector —profesional o aficionado— a la planificación, gestión y comunicación efectiva durante los ensayos. La obra se perfila como una herramienta valiosa tanto para directores y estudiantes de dirección como para músicos implicados en la vida de bandas y orquestas. Garcés afirmaba que "con el paso de los años me di cuenta de que no existía ningún trabajo en el que se marcarán pautas o directrices para poder plantear los ensayos de la mejor manera posible. Con mi salida de Santa Cecilia me dediqué a lo largo de prácticamente un año a confeccionar este manual que ahora sale a la luz para poder ayudar tanto a directores como a músicos hacer un poco más especializados a la hora de ensayar".

Garcés Fuentelsaz ejerció como director titular de la banda sinfónica de Santa Cecilia durante diez años, etapa en la que la formación obtuvo importantes reconocimientos en certámenes y consolidó su presencia en el panorama musical valenciano. Durante la velada, el autor compartió con el público las motivaciones que le llevaron a escribir el libro: ofrecer una guía basada en la práctica cotidiana y en la reflexión sobre cada gesto, cada decisión y cada minuto de ensayo.

Varios asistentes destacaron el valor de la obra para la comunidad musical y su potencial para elevar la calidad del trabajo colectivo en agrupaciones de todos los niveles. "Este trabajo está confeccionado con la ayuda de decenas de músicos a los cuales les envié una especie de entrevista para poder sacar las conclusiones adecuadas que me permitiesen poder realizar este libro. Un trabajo en el cual todos y cada uno de ellos han sido una parte fundamental", aseguró.

Al término de la presentación, el autor conversó, mientras firmaba ejemplares del libro, con varios músicos presentes, así como con el público asistente y no faltaron felicitaciones y muestras de afecto hacia Garcés por parte de la masa social ceciliana y de la audiencia, que valoraron tanto su trayectoria al frente de la banda como su nueva aportación al estudio de la técnica musical.