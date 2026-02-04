El gobierno de Alzira minimiza los problemas de goteras en el Fontana Mogort que critica la oposición

Los partidos que conforman la oposición al gobierno de Alzira han puesto el foco en el todavía inacabado pabellón Fontana Mogort. Años de retrasos e incrementos de costes centran los últimos ataques hacia la gestión municipal. También la aparición de desperfectos. Sin embargo, el ejecutivo local minimiza el impacto de las críticas y defiende que una parte importante de la demora se escapa de su control.

Tanto Ciudadanos como Vox han afeado recientemente al tripartito el retraso de las obras de reforma del polideportivo, la inversión multimillonaria realizada en él a raíz de las demoras y de otros lances y, por último, la aparición de goteras en el recinto, que ya utilizan los clubes para sus entrenamientos, aunque todavía no puede albergar competiciones deportivas. En el pasado, el PP también se mostró crítico.

El alcalde, Alfons Domínguez, asegura no tener siquiera conocimiento de los hechos denunciados por la formación naranja: "Hemos hablado con algunos clubes y nos trasladan que no son conscientes de tales desperfectos. En el pasado sí se detectó una pequeña gotera, que surgió por una fisura en uno de los ventanales, y se resolvió. Cuando ha aparecido algo, siempre cosas menores que nada tienen que ver con problemas estructurales, rápidamente se ha resuelto".

La máxima autoridad municipal señala, igualmente, que la oposición "intenta agrandar problemas menores". "Si quieren desgastar al gobierno con estas cosas, es que tienen muy poco que criticar y que estamos haciendo las cosas mejor de lo que quieren admitir", ha añadido.

Domínguez también señala que el ejecutivo municipal es el primero que desearía que la intervención no se hubiera alargado más de lo previsto. "Pero han surgido muchas cuestiones que se escapan a nuestro control. La última licitación se ha quedado desierta dos veces, a pesar de que ya hemos incrementado el valor y tendremos que hacerlo de nuevo para hacerlo atractivo", indica, para continuar: "Poca responsabilidad tenemos de encontrarnos en un escenario de aprovechamiento por parte de las empresas, que tienen muchas obras públicas a las que acceder por la reconstrucción tras la dana. En 2010, seguro que habrían sobrado candidatos".

Asimismo, el alcalde ha insistido en que, una vez concluya la obra, se realizará una última revisión de todos los elementos del pabellón para que se encuentre en las mejores condiciones posibles de cara a su reapertura definitiva.