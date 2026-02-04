Un incendio permite desmantelar la mayor plantación de marihuana descubierta en el casco urbano de Alberic

Un incendio declarado este miércoles por la tarde en un inmueble de la calle Huertas de Alberic ha permitido desmantelar la que las autoridades locales consideran la mayor plantación de marihuana descubierta en el casco urbano, al contabilizar alrededor de 600 plantas en una instalación 'indoor' perfectamente equipada, según ha informado el alcalde de la localidad, Toño Carratalá. El mensaje difundido en las redes sociales deja entrever que el incendio se iniciado en el enganche a la luz para alimentar esta plantación.

Vista de la plantación. / Levante-EMV

Los bomberos han acudido a atender el siniestro en una operación en la que han colaborado agentes de la Policía Local, la Guardia Civil, operarios del ayuntamiento, así como técnicos de la compañía eléctrica. El alcalde también ha agradecido la “colaboración responsable” de los vecinos.

El incendio ha movilizado a los bomberos. / Levante-EMV

La lucha contra las conexiones fraudulentas a la red eléctrica que generan una sobrecarga de la red y repetidos apagones en algunas zonas del casco urbano han provocado sucesivas operaciones de las fuerzas de seguridad y las repetidas quejas del ayuntamiento ante una situación que se prolonga en el tiempo y que afecta a la vida cotidiana de muchos vecinos. Carratalá ha destacado que el incendio que ha permitido descubrir esta gran plantación ‘indoor’ se ha detectado a media tarde. El alcalde ha incidido en que no se van a escatimar esfuerzo para combatir estas prácticas afectan a la normal convivencia.