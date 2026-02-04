Montroi dedica una calle al expresidente del Valencia CF Jaume Ortí

El expresidente del Valencia CF Jaume Ortí tendrá una calle en la urbanización Valletes de Montroi. El ayuntamiento ha aprobado inicialmente una propuesta para asignar nombres a las casi cuarenta vías públicas que conforman este sector residencial, una relación que también incluye al Rei Felip, a la exministra valenciana ya fallecida Carmen Alborch o el empresario gallego Amancio Ortega. En el caso de este homenaje póstumo a Ortí, además de su trayectoria en el Valencia, que bajo su mandato conquistó dos ligas, una Copa de la Uefa y una Supercopa de Europa, la propuesta se justifica en sus raíces familiares en el municipio, ya que Montroi era el pueblo donde nació su madre.

La propuesta aprobada por la corporación municipal y actualmente en exposición pública incluye una larga relación de escritores y poetas que abarca de de Antonio Machado a Federido García Lorca pasando por Vicent Andrés Estellés, Carme Miquel, Almudena Grandes o Xavier Casp, también a cantaurores como Paco Muñoz u Ovidi Monllor.

También la Fira Valenciana de la Mel (Fivamel) que se celebra en la localidad tendrá su calle en esta urbanización, donde habrá otras denominaciones vinculadas a la apicultura como calle Colmena o La Abelleta. Montroi también dedicará una calle en este sector al Seprona de la Guardia Civil, entre otras.

El acuerdo municipal, una vez se definitivo, se nofitificará a las personas y entidades interesadas.