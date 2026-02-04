Montserrat redobla el control de casas vacías ante el goteo de intentos de okupación

El Ayuntamiento de Montserrat ha intensificado la vigilancia policial en los chalés y viviendas vacías, tanto del casco urbano como de los diseminados, para evitar posibles intentos de okupación. El alcalde de la localidad, Sergio Vilar, ya ha informado en los últimos plenos de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Policía Local para poner fin a estos incidentes. Así, en los últimos quince días, los agentes han evitado hasta dos intentos de okupación en la localidad.

«En Montserrat hay chalés y fincas vacías, que ya han intentado okupar en varias ocasiones. Además, en el casco urbanos hay dos pisos vacíos de la Sareb, que también se convierten en un foco», explica el primer edil. Con el fin de evitar estas situaciones, el consistorio ha reforzado el control en estos inmuebles vacíos para evitar su posible okupación. En palabras de Vilar, «tenemos que trabajar para que no se ocupen, ya que si se ocupan la ley no nos deja hacer nada, por lo que intentamos llegar hasta dónde se nos permite».

Los agentes blindan estas zonas y, a su vez, el consistorio pide colaboración ciudadana para evitar que estas personas se adentren en la vivienda. Una vez alertado el caso, el ayuntamiento tapia el inmueble como medida preventiva ante futuros intentos.

El alcalde reconoce que, en las viviendas okupadas, no se ha producido ningún problema de convivencia con los vecinos, pero es consciente del malestar que provoca entre los afectados. «No han causado ningún problema a los vecinos ni ninguna situación de violencia, pero terminan generando malestar», afirma.

Vilar pone en valor el trabajo que están realizando de manera coordinada tanto la Policía Local como la Guardia Civil. «Llegamos hasta donde podemos», reconoce. El ayuntamiento, además, se ha puesto en contacto con los propietarios de algunas casas vacías para reforzar la seguridad. Gracias a esta comunicación, como informa Vilar, «la semana pasada conseguimos cortar el agua a una casa que está okupada y el propietario estaba fuera».

A pesar de los distintos intentos de okupación frustrados en las últimas semanas, Vilar señala que «no es una problemática generalizada en el municipio», por lo que lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «La situación no es muy diferente a la que se podría ver en otro municipio», afirma.