Once grupos formalizan su inscripción en el concurso de música de cámara de Alzira

Once grupos han formalizado su inscripción para participar en el XVI Concurs de Música de Cambra d’Alzira que, organizado por el ayuntamiento, la Societat Musical de Alzira y la falla El Mercat, se celebrará el próximo 14 de febrero en la Casa de la Cultura a partir de las 18,30 horas.

Cartel del concurso con los grupos participantes. / Levante-EMV

El concurso, dirigido a formaciones de entre dos y cinco intérpretes menores de 30 años, consta de una fase eliminatoria "on line" y de una final presencial abierta al público. De entre todas las inscripciones recibidas, el jurado seleccionará tres grupos finalistas, que se darán a conocer en los próximos días.

La convocatoria cerró el martes 3 de febrero el plazo de inscripción y, en ese momento, estaban inscritos los grupos Aima Quartet, Guzem Brass Quintet,Fatum Brass Quintet, Kluster Quintet, Quintet de Vent Gregal, Addis Quartet, Meraki Duo, Cuarteto Kaizen, Gekko Quintet, Brisada Camera y Dúo Incanto.

El concurso otorgará un primer premio consistente en un concierto remunerado con 1.800 euros, patrocinado por el Ayuntamiento de Alzira, así como dos premios de 300 euros para los grupos finalistas, además de un premio del público de cien euros.

La final del certamen tendrá lugar en formato de concierto público, con entrada controlada, y el veredicto del jurado se dará a conocer al finalizar las actuaciones.