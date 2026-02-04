Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Los palistas de la Ribera brillan en la primera prueba de la Liga de Invierno

El Scooter de Algemesí y el Club Piragüisme Cullera cosechan 18 medallas cada uno y cinco la Penya Piragüista de Antella

Marcos Climent, en cabeza, y Salvador Rico en una de las pruebas.

Marcos Climent, en cabeza, y Salvador Rico en una de las pruebas. / Levante-EMV

Jordi Giménez

Antella

Los equipos de la Ribera consiguieron un buen botín de victorias y podios en la primera prueba de la Liga de Invierno de la Comunitat Valenciana, disputada en el río Mijares a su paso por Almassora. Participaron 125 palistas de once clubes valencianos y uno gallego (Kayak Tudense). Las distancias eran de un kilómetro para prebenjamines, benjamines y alevines, tres para infantiles (y para veteranos de más de 60 años) y cinco para el resto. El Scooter de Algemesí y el Club Piragüisme Cullera se llevaron 18 medallas cada uno, mientras que la Penya Piragüista Antella consiguió 5 (3 oros y 2 bronces). En la clasificación general por equipos, ganó Silla, por delante de Cullera y Algemesí. En veteranos, dominó Algemesí, por delante de Silla y Antella, y en jóvenes promesas, venció Cullera, seguida de Silla y Algemesí.

En categoría sénior masculina K-1, en una regata muy disputada, se impuso Iván Ribera (Cullera. 21:54), en un esprint muy reñido con Raimon Gastaldo (Kayak Tudense, 21:56), con Mario Masiá (Algemesí, 21:52) en tercer puesto. En mujeres sub-23 K-1, dominó Elena Pérez, de Cullera (26:18). En hombres juveniles K-1, hubo dominio ribereño, con el triunfo de Pau Algaba (Cullera, 22:56) y la tercera plaza de Héctor Marco (Algemesí, 23:06). En hombres cadete B K-1, también subieron al podio dos palistas de la Ribera: Àngel Nadal (Cullera, 23:44) finalizó segundo y Marc Cucarella (Algemesí, 23:57), tercero. En categoría femenina, Àngels Benito, compañera de este último, ganó (26:20), mientras que Nuria García, también algemesinense, finalizó tercera (27:13). Cabe destacar también el segundo puesto del antellense Javier Sanchis (compite por el Club Piragüisme Silla) en hombre único paracanoe (29:01).

En las categorías de promoción, los equipos ribereños también rindieron a buen nivel. En hombres infantiles A K-1 los cullerots obtuvieron un doblete: triunfo de Hugo Meliá (15:52) y segundo puesto de Angelo Celentano (16:47). En mujeres, también doblete, pero del Scooter de Algemesí: triunfo de Carla Aparicio (15:29) en dura pugna con su compañera Aitana Garrigues (15:36). En hombres infantiles B K-1 subieron dos ribereños al podio: oro para Andreu Giménez (Algemesí, 15:53) y bronce para Iker Giner (del Club Piragüisme Silla pero de Sellent). En hombres alevines A K-1, barrieron los palistas de Cullera, con el triunfo de Joel Liébanas (6:15), el segundo puesto de Pau Hervàs (6:21) y el tercero de Ilan Meliá (6:23). En féminas, dominio total de la Ribera: oro de Sira Blasco (Cullera, 6:24), plata de Isabel Ferragud (Algemesí, 6:40) y bronce para Laia Montagud (Cullera, 6:53). En hombres alevines A K-1, venció Lukas Stalionis (Cullera, 6:40). En hombres benjamines los algemesinenses Pere Girbés y Xavi San Cirilo consiguieron el oro (6:55) y el bronce (7:48), respectivamente. Por último, entre los más pequeños, los hombres prebenjamines K-1, Alfred Tomàs finalizó segundo (Cullera, 11:00)

Entre los veteranos, los de La Ribera también destacaron. En hombres única C-1, venció Salvador Fontana (30:36). En hombres 35-44 K-1 se impuso Marcos Climent (de Sollana, que compite por el Club Piragüisme Silla, 22:45), en dura pugna con Justo Arlandis (Algemesí, 22:51), con Óscar Bueno en tercer puesto (24:30). En hombres 50-54 K-1, el algemesinense Francisco Martínez subió al tercer escalón del podio (28:49), mientras que en mujeres ganó Arancha Cester, de Cullera (29:21). En hombres 55-59 K-1, Carlos Moreno (Algemesí, 26:56) obtuvo el bronce. En hombres 60-64, José Cuenca, de Antella, se impuso holgadament (27:19). En hombres 65-69 K-1, doblete ribereños, con el triunfo de Julio González (Antella, 15:04) y el segundo puesto de José Ribes (Algemesí, 16:32). En hombres veteranos 70-74, dominó Vicent Giner (Antella, 16:26), con Joaquín Roig (Algemesí, 16:55) en segundo puesto. Por último, entre los más mayores, los hombres 75-79 K-1, ganó José Marí (Cullera, 22:08).

