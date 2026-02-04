El PP de Alzira denuncia que el "caos" en la ubicación de contenedores "pone en riesgo a los peatones"

El Partido Popular de Alzira ha denunciado una situación que, según señala, se repite desde hace tiempo en la calle Albuera “y en otras muchas calles del municipio con características similares”. Se trata de lo que considera una “incorrecta ubicación de los contenedores de residuos, que supone un grave problema de accesibilidad y seguridad para los peatones”.

En el tramo afectado de la calle Albuera, los populares señalan que la acera es especialmente estrecha, y la colocación de los contenedores impide el paso de carritos de bebé, sillas de ruedas y personas con movilidad reducida, obligando a los peatones a bajar a la calzada para poder continuar su recorrido. “Esta circunstancia supone un riesgo evidente, ya que la propia calzada también es estrecha y el tránsito de vehículos es constante”, señala el PP en un comunicado.

El Partid Popular incide en que esta problemática “no es un hecho aislado, sino que se repite en numerosas calles estrechas de Alzira, donde la falta de planificación en la ubicación de los contenedores genera situaciones de peligro similares para los vecinos, comerciantes y peatones en general”.

Recientemente, con motivo del cambio en el estacionamiento de los vehículos, los contenedores han sido trasladados a la acera de enfrente, si bien el PP alerta de que esto no soluciona el problema, ya que las condiciones de estrechez y falta de seguridad siguen siendo las mismas.

El PP defiende que su reclamación ha sido siempre la de retirar los contenedores de aquellos tramos donde se compromete la seguridad y la accesibilidad, y buscar ubicaciones alternativas adecuadas. Por ello, considera “imprescindible” la realización de un estudio técnico global que analice la ubicación de los contenedores en calles estrechas o con dificultades de paso, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal y la seguridad vial. “Exigimos una solución inmediata, basada en criterios de seguridad, accesibilidad y sentido común, y pedimos al equipo de gobierno que deje de buscar excusas y atienda de una vez una demanda justa y razonable de vecinos y comerciantes”, inciden los populares.