La reconstrucción obliga a Algemesí a gestionar en un año tantos contratos como en una legislatura

Parques, jardines, edificios públicos, alumbrado, red de alcantarillado… Son solo algunos de los contratos que el Ayuntamiento de Algemesí debe gestionar este año para devolver al municipio su imagen previa a aquel trágico 29 de octubre de 2024. A ello se suman otras licitaciones relacionadas con distintas áreas ajenas a la reconstrucción tras la riada.

El desbordamiento del río Magro ha obligado al consistorio a asumir más de un centenar de contratos durante 2026. En otras palabras, la cantidad de proyectos gestionados en un solo año equivale a la que normalmente se ejecutaría a lo largo de los cuatro años de legislatura. «Es un año extraordinario por todo lo que ha pasado y por todo lo que tenemos que gestionar», reconocía el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, en el último pleno, en el que se aprobó por unanimidad el plan anual de contratación para el 2026. Durante el debate, el alcalde explicó que el número de licitaciones en 2026 supera el centenar de contratos.

El plan aprobado engloba contratos de distintas tipologías, aunque principalmente recoge las licitaciones destinadas a la reconstrucción tras la riada. En palabras del primer edil, «es una barbaridad el número de licitaciones de este año, ya que ocupa el total que se gestionaría en cuatro o cinco años. Todo se va a concentrar en un mismo ejercicio». Ante esta situación, Sanchis pone de manifiesto la carga de trabajo burocrático y administrativo que «el ayuntamiento está soportando». «Estamos en un proceso de reconstrucción que supone una gran implicación por parte de todos», añade el alcalde, a la vez que recuerda que la recuperación del municipio comporta que «dependamos de muchas instituciones y administraciones ajenas a nosotros».

Algemesí ha recibido en cuestión de meses cerca de 200 millones de euros para llevar a cabo la reconstrucción. Ante esta situación, Sanchis reconocía a Levante-EMV hace unos días que la puesta en marcha de estos proyectos implica «muchos meses previos de trabajo técnico». Desde el primer momento, el ayuntamiento ha asumido que, en sus palabras, «no queríamos los fondos para reconstruir lo que se ha dañado, sino para ser más resilientes». Añadía: «Son actuaciones que van más allá de la reconstrucción, estamos transformando la ciudad. No obstante, estamos trabajando para que sea el mínimo tiempo posible».

Dificultades

El primer edil, a su vez, recuerda que los técnicos del ayuntamiento no solo están centrados en la recuperación del municipio, sino también «en el día a día del ayuntamiento».Además, señala que «los trabajadores son los que son». Por ello, el Gobierno de España ha puesto en marcha varios planes de empleo para contratar a trabajadores especializados con el objetivo de acelerar la redacción de proyectos.

El alcalde, por otra parte, y como la mayoría de consistorios, «desearía que la reconstrucción avanzara más rápido», pero recuerda que «hay una normativa y unos plazos que se deben cumplir. Cada paso requiere mucha supervisión y trámites de los que no se puede prescindir». Pese a ello, el consistorio ha activado varios contratos de emergencia para acelerar algunas obras, como la recuperación del centro de día para pacientes de Alzheimer.

Sanchis alerta de que «es difícil estabelcer fechas concretas porque hay factores ajenos al ayuntamiento, que pueden ir surgiendo». Concretamente, el primer edil teme que algunos proyectos se queden desiertos o que las empresas presenten recursos durante la licitación, que demoren más el proceso. «Son muchas actuaciones y con cantidades muy grandes en el mismo tiempo», afirma. En este sentido, la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez, reconocía hace unos días en un encuentro con los alcaldes de la Ribera Alta en l’Alcúdia que el Gobierno de España está trabajando para evitar que las licitaciones de las obras queden desiertas debido a la gran cantidad de proyectos pendientes. La comisionada explicaba que esta situación solo ha ocurrido «en casos muy concretos», pero no descarta que pueda ocurrir en un futuro. En este sentido, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, añadía que «estamos hablando con el sector y haciendo una reflexión interna para que los pliegos que se sacan a licitación sean atractivos».