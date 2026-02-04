Una treintena de equipos valencianos participan este domingo en Sueca en la Liga de Fútbol Inclusivo

El estadio municipal Antonio Puchades de Sueca acogerá este domingo la primera jornada de la Liga de Fútbol Inclusivo Inserta Empleo, un encuentro deportivo impulsado por Proyecto Unión Deporte e Inclusión, que cuenta con el patrocinio de Inserta Empleo, de la Fundación ONCE, y la colaboración de la asociación SPORTSA, la Fundación SASM, el Club de Futbol Promeses Sueca y el ayuntamiento de la capital de la Ribera Baixa, a través de la concejalía de Deportes. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a las personas con diversidad funcional la posibilidad de competir en una liga regular de fútbol.

A la presentación de esta primera jornada de la liga, han acudido el alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez; el secretario administrador y patrono fundador de la Fundación SASM, Vicente González; la miembro de la Junta Directiva del Club de Futbol Promeses Sueca, Beatriz Font; el director de Inserta Empleo de la Fundación ONCE, Vicente Micó; y el presidente del proyecto Unión Deporte Inclusión, José Luis López.

La competición se desarrollará en cuatro divisiones, desde las 10 hasta las 14 horas, y contará con la participación de 29 equipos de fútbol inclusivo de la ComunitatValenciana, entre ellos, el anfitrión, la Fundación SASM - CF Promeses Sueca, el Valencia CF y el Villarreal CF.

Julián Sáez ha incidido en la importancia del deporte como «la mejor herramienta para integrar a las personas, para cohesionar y para luchar contra el estigma social». Desde la concejalía de Deportes, ha añadido, «nos hace mucha ilusión apoyar acciones como esta, especialmente tras comprobar el éxito que obtuvo el año pasado». El primer edil ha destacado también «el esfuerzo de todas las entidades y de las personas que están trabajando tanto para que el domingo podamos acoger una iniciativa tan necesaria”, y ha animado a la ciudadanía a acudir al estadio el domingo “para disfrutar de la jornada y del buen fútbol».

Por su parte, el presidente del proyecto Unión Deporte e Inclusión, José Luis López, ha mostrado su satisfacción por volver a Sueca: “El domingo volveremos a vivir una jornada en la que todos los deportistas disfrutarán mucho, porque de eso se trata. Quiero dar las gracias a todos los colaboradores porque, sin ellos y sin los deportistas, no sería posible. El año pasado nos quedamos con muy buen sabor de boca y con ganas de repetir”.

Este año, la liga de fútbol inclusivo cuenta con el patrocinio de Inserta Empleo, entidad especializada en la formación y el empleo de la Fundación ONCE. Su director, Vicente Micó, ha expresado su “orgullo” porque el nombre de la entidad vaya ligado “a una liga que habla de diversidad, en la que participan personas con y sin discapacidad. El deporte es fundamental para la cohesión; el aprendizaje, a nivel de competencias; el trabajo en equipo y la camaradería; y, para nosotros, es un placer formar parte de esta iniciativa”.

En los mismos términos se ha expresado Beatriz Font, miembro de la junta directiva del Club de Futbol Promeses Sueca: “Estamos muy orgullosos de que nuestra institución cuente con un equipo inclusivo que nos recuerda, cada día, que el fútbol es para todos y para todas. Desde aquí, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a ver el torneo que contará con muchas emociones, sonrisas y deportividad”.

Finalmente, el secretario administrador de la Fundación SASM, Vicente González, ha tenido palabras de agradecimiento para Inserta Empleo, el Club de Futbol Promeses Sueca, el Ayuntamiento de Sueca, la Generalitat Valenciana y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana “por conseguir, a través de acciones como esta, una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad”.