De Alzira a Estados Unidos: Carlos Valiente alcanza la final de los premios norteamericanos de peluquería

Suma y sigue. El estilista alzireño Carlos Valiente y su equipo de profesionales ha logrado una nueva importante nominación en un certamen internacional. En esta ocasión, es uno de los finalistas de los North American Hairstyling Awards, uno de los premios más influyentes dentro de la peluquería norteamericana.

Aunque, tradicionalmente, este certamen ha concentrado todo el talento de Estados Unidos y Canadá, la edición de este año cuenta con una categoría que premiará la mejor colección internacional. Entre los aspirantes, el salón que dirige el alzireño. La mera nominación ya supone un reconocimiento para Valiente y su equipo, ya que serán de los pocos españoles que han competido en estos galardones.

"Ser finalistas en los NAHA es un reconocimiento enorme al trabajo del equipo y a nuestra manera de entender la peluquería", señala Carlos Valiente al respecto, que continúa: "Que un certamen de este nivel ponga el foco en propuestas internacionales confirma que el lenguaje creativo no tiene fronteras. Esta colección nace desde la emoción, y que conecte a este nivel es especialmente gratificante".

Pausa frente al exceso de estímulos

El trabajo propuesto por el equipo artístico de la peluquería alzireña lleva por nombre "Cerrar al salir" y destaca por una estética depurada en blanco y negro y por un potente enfoque conceptual. Con este, se propone "una pausa consciente frente al exceso de estímulos". La colección "habla de silencio, introspección y emoción, donde la técnica se pone al servicio del mensaje".

Habrá que esperar hasta el próximo mes de mayo para conocer el resultado del certamen. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Chapin Theater de Orlando, en el marco el evento Premiere Orlando, una de las citas profesionales más relevantes del calendario internacional.

Noticias relacionadas

Esta nueva nominación refuerza la posición de los alzireños como uno de los equipos artísticos más sólidos y reconocidos del panorama actual. El grupo ostenta el título de International Artistic Team of the Year y acumula premios y nominaciones en certámenes de referencia como los International Hairdressing Awards, AIPP Awards, Haute Coiffure Française y los Premios Fígaro, donde es ya una firma histórica.