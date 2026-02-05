Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo viento ValenciaBorrasca LeonardoAviso vientoCuarteles Guardia CivilJabalí metroSorolla perdidoJabalíes RiberaPisos nuevos ValènciaFalla más larga
instagramlinkedin

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial en Llombai

El fuego ha afectado a una pequeña nave separada de la industria principal y a material acumulado en el patio

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial en Llombai

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial en Llombai

Levante-EMV

Pascual Fandos

Una incendio declarado sobre las 16,30 horas de este jueves en las instalaciones de la empresa Avícola Llombai, especializada en la producción de huevos, ha provocado una gran columna de humo negro y ha afectado a una pequeña nave separada de la fábrica principal, según han señalado fuentes municipales, que han indicado que los bomberos trabajan en estos momentos en la extinción del fuego, que se encuentra aparentemente controlado.

El humo negro ha resultado muy llamativo.

El humo negro ha resultado muy llamativo. / Levante-EMV

El fuego, según estas fuentes, ha afectado a palets y otro material que había en un patio exterior, pero también a la propia nave que, al parecer, se utilizaba como almacén. La combustión ha provocado un humo negro muy denso y “muy escandaloso”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents