Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial en Llombai
El fuego ha afectado a una pequeña nave separada de la industria principal y a material acumulado en el patio
Una incendio declarado sobre las 16,30 horas de este jueves en las instalaciones de la empresa Avícola Llombai, especializada en la producción de huevos, ha provocado una gran columna de humo negro y ha afectado a una pequeña nave separada de la fábrica principal, según han señalado fuentes municipales, que han indicado que los bomberos trabajan en estos momentos en la extinción del fuego, que se encuentra aparentemente controlado.
El fuego, según estas fuentes, ha afectado a palets y otro material que había en un patio exterior, pero también a la propia nave que, al parecer, se utilizaba como almacén. La combustión ha provocado un humo negro muy denso y “muy escandaloso”.
