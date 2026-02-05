Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial en Llombai

Una incendio declarado sobre las 16,30 horas de este jueves en las instalaciones de la empresa Avícola Llombai, especializada en la producción de huevos, ha provocado una gran columna de humo negro y ha afectado a una pequeña nave separada de la fábrica principal, según han señalado fuentes municipales, que han indicado que los bomberos trabajan en estos momentos en la extinción del fuego, que se encuentra aparentemente controlado.

El humo negro ha resultado muy llamativo. / Levante-EMV

El fuego, según estas fuentes, ha afectado a palets y otro material que había en un patio exterior, pero también a la propia nave que, al parecer, se utilizaba como almacén. La combustión ha provocado un humo negro muy denso y “muy escandaloso”.