Cullera incorpora un camión de limpieza viaria que se podrá utilizar contra incendios
Este nuevo vehículo polivalente tiene capacidad para 15.000 litros de agua que se podrán utilizar en caso de emergencia
El Ayuntamiento de Cullera ha incorporado un nuevo vehículo polivalente a su flota de limpieza viaria con el objetivo de reforzar la limpieza urbana, con la novedad que este también podrá utilizarse contraincendios.
Se trata de una baldeadora hidrostática está equipada con un depósito de gran capacidad de 15.000 litros, fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, hecho que garantiza una elevada resistencia y durabilidad. Ese volumen de carga, además de permitir realizar tareas de limpieza en amplias superficies urbanas de manera continuada, reduciendo significativamente las interrupciones para el abastecimiento de agua, también permitirá su uso en situaciones de emergencia y prevención de incendios.
Por sus características técnicas, «este nuevo equipo no solo reforzará las tareas habituales de limpieza viaria, sino que también podrá utilizarse en situaciones de emergencia y en tareas de prevención de incendios», explica el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Asimismo, resultará especialmente útil durante la celebración de actos multitudinarios y fiestas locales, como la hoguera de Sant Antoni o las Fallas, donde se requiere una dotación hídrica adicional.
El camión cuenta con una bomba de alta presión que alimenta los diferentes sistemas de baldeo, así como una barra frontal de riego y limpieza que optimiza la distribución del agua. Además, incorpora regulación automática del caudal y de la presión, adaptándose a las necesidades específicas de cada intervención. En la parte posterior dispone de una devanadora con 20 metros de manguera y lanza de agua, hecho que amplía su versatilidad operativa.
