Un enganche ilegal a la red provocó el incendio que destapó la mayor plantación de marihuana descubierta en Alberic

Una sobrecarga en una conexión fraudulenta a la red eléctrica se encuentra supuestamente en el origen del incendio que el miércoles por la tarde permitió desmantelar la mayor plantación de marihuana descubierta hasta ahora en el núcleo urbano de Alberic, según han informado fuentes municipales. Las fuerzas de seguridad requisaron alrededor de 600 plantas en una instalación ‘indoor’ perfectamente equipada con sistemas de iluminación, sistemas de riego, aislamientos y aparatos de aire acondicionado para favorecer el crecimiento de las plantas, que se encontraban distribuidas en dos espacios a modo de cámaras en el mismo inmueble. No ha trascendido si se han practicado detenciones.

Como adelantó Levante-EMV el mismo miércoles, un incendio declarado en un inmueble de la calle Huertas de Alberic ha permitido desmantelar la que las autoridades locales consideran la mayor plantación de marihuana descubierta en el casco urbano, al contabilizar alrededor de 600 plantas , según informó el alcalde de la localidad, Toño Carratalá, que ha cifrado en al menos una decena las plantaciones que se han desmantelado en el último año en el municipio.

Vista de la plantación. / Levante-EMV

Los bomberos que acudieron acudido a atender el siniestro no encontraron a nadie en el interior de la vivienda y una vez extinguido el foco accidieron las fuerzas de seguridad para confirmar la sospecha que había llevado a realizar un seguimiento de este inmueble. En los trabajos realizados para desmantelar la plantación colaboraron con la Guardia Civil y la Policía Local operarios del ayuntamiento, así como técnicos de la compañía eléctrica. El alcalde también ha agradecido la “colaboración responsable” de los vecinos.

El incendio ha movilizado a los bomberos. / Levante-EMV

La lucha contra las conexiones fraudulentas a la red eléctrica que generan una sobrecarga de la red y repetidos apagones en algunas zonas del casco urbano han provocado sucesivas operaciones de las fuerzas de seguridad y las repetidas quejas del ayuntamiento ante una situación que se prolonga en el tiempo y que afecta a la vida cotidiana de muchos vecinos. Carratalá ha destacado que el incendio que ha permitido descubrir esta gran plantación ‘indoor’ se ha detectado a media tarde. El alcalde ha incidido en que no se van a escatimar esfuerzo para combatir estas prácticas afectan a la normal convivencia.