Favara capta 500.000 euros para la digitalización del ciclo del agua
La iniciativa transformará la gestión tradicional del agua en un modelo basado en datos en tiempo real
Favara da un paso decisivo hacia la gestión inteligente del agua tras obtener una subvención de 500.000 euros procedentes de fondos europeos destinados a la digitalización del ciclo hídrico. El proyecto permitirá renovar y modernizar por completo la red municipal de abastecimiento y saneamiento mediante tecnología avanzada de control y monitorización.
La actuación se enmarca dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
La iniciativa transformará la gestión tradicional del agua en el municipio hacia un modelo basado en datos en tiempo real. Entre las principales mejoras, destaca la instalación de contadores digitales de telelectura, que permitirá conocer con precisión el consumo y detectar anomalías de forma inmediata.
El sistema se completará con la incorporación de sensores de presión y de calidad del agua, así como dispositivos específicos para el control de fugas en la red, uno de los principales factores de pérdida de recursos hídricos en los sistemas de distribución. Estas herramientas facilitarán una actuación más rápida ante incidencias, por lo que permitirá desperdicios y mejorará el rendimiento global de la infraestructura. Además, el proyecto contempla mecanismos de prevención de vertidos contaminantes en la red de saneamiento, reforzando la protección ambiental y la seguridad del sistema.
Favara apuesta por esta digitalización como vía para avanzar hacia una gestión más sostenible del agua, un recurso cada vez más estratégico. El uso de datos en tiempo real permitirá optimizar consumos, disminuir pérdidas y planificar mejor el mantenimiento de las instalaciones.
Desde el ámbito municipal se destaca que esta modernización no solo repercutirá en la eficiencia técnica, sino también en la mejora del servicio a la ciudadanía, ya que permitirá reducir averías, interrupciones del suministro y problemas derivados de la red de alcantarillado.
