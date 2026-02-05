Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cierre nocturno de la Guardia Civil en Carcaixent, Llombai y Cullera: reacciones dispares ante la medida de València

Carolina Almiñana (PP) considera que la medida no es acertada y defiende la proximidad de los servicios públicos, mientras los alcaldes del PSPV destacan que se liberan agentes para reforzar las patrullas de calle

Exterior del cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent en una imagen de archivo.

Exterior del cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Pascual Fandos

Joan Gimeno

Alzira/Cullera

Los cuarteles de la Guardia Civil de Carcaixent y Llombai se han incluido junto al de Cullera, como ya adelantó Levante-EMV, en la directriz de la Comandancia de València que establece el cierre por las noches desde el 1 de febrero. En el caso de Cullera, solo de noviembre a marzo. Los otros dos, todo el año. Las reacciones sobre esta medida son dispares.

"La proximidad y el contacto directo con el ciudadano en un servicio público es fundamental, creo que la medida no es acertada"

Carolina Almiñana

— Alcaldesa de Carcaixent

La alcaldesa de Carcaixent, la popular Carolina Almiñana, considera “desde el respeto” que esta decisión “no es acertada”. “Respeto y acato las normas que dictan administraciones supramunicipales en temas que no son competencia nuestra, pero por mi experiencia como alcaldesa y la relación de proximidad con el vecindario, considero que más en temas de seguridad, hay una necesidad de que los poderes públicos sean totalmente accesibles. La proximidad y el contacto directo con el ciudadano en un servicio público es fundamental. A primera vista considero que no es una medida acertada, aunque desconozco los motivos por los que se ha tomado”, ha incidido Almiñana.

Menos crítico se ha mostrado el gobierno socialista de Cullera, que considera que la medida libera al agente que se quedaba por la noche en el cuartel y permitirá que haya una patrulla más de la Guardia Civil por la ciudad durante las noches en invierno. “En lugar de haber un efectivo por las noches en invierno en el cuartel, ese agente saldrá a la calle de forma fija, no se desplaza a otro lugar y en el caso de que algún vecino tuviera que presentar una denuncia por la noche, puede llamar y tramitar ante esa patrulla la denuncia. Por lo tanto, lo que ganamos es una patrulla más en la calle. Todo lo que sea más efectivos en la calle es bueno, porque es lo que pide la gente y el vecindario de Cullera”, señalan fuentes municipales.

"No lo veo mal, si refuerzan el servicio nocturno, es cuando los pueblos que no tenemos policías más necesitamos a la Guardia Civil"

Ramón Gómez

— Alcalde de Llombai

En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Llombai, Ramón Gómez, del PSPV. “El agente que ahora está en el cuartel lo que hará es reforzar el servicio de calle porque solo teníamos una patrulla por la noche y no lo veo mal especialmente para los pueblos que no tenemos policía local en esa franja horaria y es por la noche cuando más necesitamos la atención de la Guarcia Civil”. Gómez indica que, por la información que ha recibido, si es patrulla recibe algún aviso puede también recoger denuncias.

