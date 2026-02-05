Vaivén
Homenaje tras 44 años de servicio en el Ayuntamiento de Alzira
Compañeros y cargos públicos arropan al secretario accidental, Carlos Capella, con motivo de su jubilación
Compañeros funcionarios del Ayuntamiento de Alzira, cargos públicos y amigos han participado este jueves en una comida de homenaje al secretario accidental del Ayuntamiento de Alzira, Carlos Capella Sales, con motivo de su reciente jubilación y en reconocimiento a los 44 años de servicio en la casa.
Capella ha formado parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, primero como oficial mayor, si bien en los últimos años, con motivo de la baja del secretario titular, asumió sus funciones de forma accidental y ha prolongado su etapa profesional más allá de los 68 años para evitar un vacío en el ayuntamiento. Su seriedad en el trabajo y a la vez su trato cercano han marcado su trayectoria.
La comida de homenaje ha contado con la presencia del actual alcalde, Alfons Domínguez, su antecesor, Diego Gómez, y el también exalcalde de Alzira Alfredo Garés, además de miembros de diferentes grupos políticos de la corporación actual.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños
- Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
- Una madre que llevó a su hija a la guardería de Algemesí: “Perdió peso y lloraba al pasar por la esquina”
- La reconstrucción del dique de l’Estany inicia la anhelada regeneración del litoral sur de Cullera
- La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña de 6 años fallecida tras un tratamiento reabrirá «en pocos días»
- La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana
- El atleta David Martínez se impone en la Mitja Marató Ciutat d’Alzira