Homenaje tras 44 años de servicio en el Ayuntamiento de Alzira

Compañeros funcionarios del Ayuntamiento de Alzira, cargos públicos y amigos han participado este jueves en una comida de homenaje al secretario accidental del Ayuntamiento de Alzira, Carlos Capella Sales, con motivo de su reciente jubilación y en reconocimiento a los 44 años de servicio en la casa.

Capella ha formado parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, primero como oficial mayor, si bien en los últimos años, con motivo de la baja del secretario titular, asumió sus funciones de forma accidental y ha prolongado su etapa profesional más allá de los 68 años para evitar un vacío en el ayuntamiento. Su seriedad en el trabajo y a la vez su trato cercano han marcado su trayectoria.

La comida de homenaje ha contado con la presencia del actual alcalde, Alfons Domínguez, su antecesor, Diego Gómez, y el también exalcalde de Alzira Alfredo Garés, además de miembros de diferentes grupos políticos de la corporación actual.