Investigan un posible vertido en el barranco de Barxeta en Alzira

El agua es, por definición, incolora e inodora. Sin embargo, la que circulaba por el barranco de Barxeta en la tarde del miércoles tenía un tono blanquecino en un punto cercano a la confluencia con el Casella, ya en el término de Alzira. También se apreciaban olores que nada tenían que ver con el entorno natural. Xúquer Viu denunció, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y el ayuntamiento, un posible vertido, cuyo origen ya se investiga.

Según detallaba a Levante-EMV Isidre Pegenaute, uno de los miembros de la asociación que documentó lo ocurrido, el colectivo ecologista recibió un aviso por parte de un tercero que alertaba de un posible vertido en el barranco de Barxeta. Alrededor de las cinco de la tarde, comprobaron que, efectivamente, algo había sucedido. "Cuando nos acercamos, notamos que hacía olor a aguas fecales. Pero a nuestra llegada, vimos que el agua tenía un color blanquecino. Lo que fuera, se encontraba en gran cantidad y recogimos algunas muestras", indicó.

Agua blanquecina por un posible vertido irregular. / Levante-EMV

El punto en concreto en el que se localizaba la mancha, que teñía de blanco no solo el agua, pues a su paso también dejó su impronta en rocas y plantas, se encontraba cerca de la confluencia con el barranco de la Casella, "aunque se veía claramente que el agua del Casella estaba bien". Pegenaute teorizó sobre su origen, que atribuyó a un hecho intencionado: "No hace mucho que pasamos por esta zona y el agua tenía una calidad aceptable, así que ha tenido que ser un vertido voluntario, no parece algo accidental".

El miembro de Xúquer Viu reclamó una mayor vigilancia fluvial para evitar este tipo de acciones, "porque si no se incrementa el control, estos vertidos pueden pasar inadvertidos". Asimismo, alertó sobre su impacto: "Estos malos comportamientos repercuten también en las personas. No solo pueden destruir un entorno natural en el que hay mucha fauna, esa agua es la que llega al Xúquer. De ahí riegan los agricultores o hacen un uso lúdico piragüistas o pescadores. El que contamina el agua, tiene que pagar por ello", concluyó Pegenaute.