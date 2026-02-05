Antella impone más multas que Carcaixent y el doble que Alberic por la masificación estival de l'Assut

Los problemas de masificación que registró el paraje de l’Assut el pasado verano, con momentos de tensión como el vivido cuando unos bañistas que se negaban a pagar por estacionar en el parquing habilitado por el ayuntamiento zarandearon el vehículo de la alcaldesa, sitúan a Antella como el pueblo que más multas de tráfico tramitó en 2025 entre la veintena de municipios que tienen delegada la gestión de estas sanciones en la Mancomunitat de la Ribera Alta, según la memoria provisional del ejercicio que recoge datos hasta el tercer trimestre del año.

Esta pequeña localidad de poco más de 1.100 habitantes impuso en los primeros nueve meses 1.434 sanciones de tráfico, lo que representa más del doble de las tramitadas por el Ayuntamiento de Alberic, donde con una población casi diez veces mayor (11.000 habitantes) se tramitaron en ese período 709, pero la cifra es también superior a las multas que el Ayuntamiento de Carcaixent, con una población de casi 22.000 habitantes, ha gestionado a través del servicio mancomunado: 1.259.

Récord de multas

Se trata de la cifra más alta que ha tramitado nunca Antella, que en el año 2014, en pleno proceso de intentar regular la gran afluencia que los fines de semana registra el paraje de l’Assut con la restricción de aparcamiento a los visitantes en el núcleo urbano durante los fines de semana, alcanzó las 1.259 multas, cifra que se ha superado a falta de contabilizar el último trimestre. El número de expedientes tocó techo en ese momento para reducirse en los años siguientes prácticamente a la mitad. Los 1.434 expedientes tramitados en los primeros tres trimestres de 2025 casi duplican ya los del año anterior, cuando el ayuntamiento trasladó al servicio mancomunado la gestión de 779 expedientes sancionadores.

Una de las zonas de estacionamiento de pago habilitadas por el ayuntamiento el pasado verano, repleta de turismos. / Francisco Calabuig

El servicio de tramitación de multas de tráfico de la Mancomunitat de la Ribera Alta contabiliza entre enero y septiembre de 2025 un total de 7.893 expedientes por importe de 1.180.095,40 euros, según la memoria de actividad provisional. El año anterior se marcó el registro más alto desde la creación del servicio con un total de 9.431 expedientes y un importe de casi 1,3 millones de euros. En ese momento eran 21 municipios los que estaban adheridos al servicio, si bien en 2025 han sido 19 los que han utilizado el mismo, ya que Turís ha optado por tramitar directamente las multas y Rafelguaraf tampoco ha cursado ninguna denuncia a través de la Mancomunitat.

Antella es con 1.434 multas el pueblo donde más sanciones se impusieron en este período por delante de Carcaixent (1.259), Alginet (1.159) o Carlet (1.068). Con todo, es Alginet el municipio donde el importe global de las multas es más elevado al alcanzar los 370.940 euros frente, por ejemplo, a los 97.70 euros de Antella. Fuentes consultadas señalan que mientras la multas por un estacionamiento indebido suelen ser de 80 €, que se reducen a 40 por pronto pago, en municipios como Alginet hay un mayor número de denuncias relacionadas con consumo de alcohol o drogas que derivan en importes mucho más elevados.