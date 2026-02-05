Las palas borran el último vestigio del imperio Suñer en Alzira

El último vestigio arquitectónico del imperio que forjó Luis Suñer en Alzira desaparece. El empresario que revolucionó la economía local y comarcal con las firmas Avidesa, primero conocida por su división avícola y desde 1964 por dar nombre a la célebre heladera, y Cartonajes Suñer, transformó el urbanismo de una ciudad que se adaptó a sus necesidades de crecimiento. Su nombre podía leerse en diferentes de edificios, aunque el último que quedaba en pie se demolerá en breve y, con él, desaparecerá una parte de la historia.

Durante estos días, las máquinas trabajan en el derribo de un antiguo silo que se utilizaba como almacén. Se trata de un bloque de ladrillo y cemento que se encuentra algo apartado de las instalaciones actuales de Ice Cream Factory Comaker, empresa heredera de la antigua Avidesa, ahora en manos del grupo italiano Ferrero. El paso de los años se notaba en los múltiples desperfectos que se veían a simple vista, aunque todavía se erigía como símbolo del legado del empresario. Cualquier persona que entrase o saliese de Alzira por su acceso sureste podía leer el nombre de Luis Suñer todavía en lo alto del inmueble. Junto a él, el tan característico óvalo con una amplia franja roja central y dos azules en los extremos.

El edificio formó parte del conjunto de factorías que Avidesa albergó en la ciudad para el desarrollo de su actividad avícola. En concreto, de la número 3. Utilizado históricamente como silo en el que se almacenaban piensos, ya en los años ochenta, con el auge de la empresa que fabricaba helados y el progresivo declive del negocio de las aves, dejó de tener uso. Aunque una fábrica de piensos ocupó con posteroridad las instalaciones, suma años y años de abandono.

Derribo de otras factorías

Con todo, permanecía todavía como testigo arquitectónico del que fuera, durante décadas, uno de los imperios industriales más importantes del momento. A finales de los ochenta o principios de los noventa desapareció la factoría número 2 como paso previo a la construcción del supermercado Carrefour (entonces Pryca), situado a las afueras del casco urbano. En 2018, el ayuntamiento forzó la demolición de la antigua granja que Avidesa tenía en la subida a la urbanización El Respirall por el Camí de la Travessa. Era la factoría número 1. El silo, sin embargo, había resistido hasta la actualidad. Aunque tiene los días contados. Será historia, curiosamente, en el año en el que se cumplen 45 del secuestro del empresario alzireño a manos de la banda terrorista ETA.

El pasado mes de noviembre, Ferrero anunció una inversión de 140 millones de euros para impulsar la transformación de la planta de Alzira para convertirla en su hub tecnológico europeo para el desarrollo de helados a través de un proceso de ampliación, modernización de los procesos e implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la producción. El derribo forma parte de los trabajos de urbanización y ordenación de la parcela ubicada junto a la fábrica de helados.