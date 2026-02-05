Suspenden el tren entre Cullera y Sollana por la caída de un árbol a causa del viento
Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera
Las fuertes rachas de viento ya están provocando las primeras incidencias en distintos municipios de la Ribera. En algunas localidades, las fuertes ráfagas han superado los 80 kilómetros por hora.
El temporal ha provocado la caída de un árbol sobre la vía de tren a su paso por la localidad de Sollana, lo que ha provocado que Renfe haya tenido que suspender la circulación de la línea C1, en ambos sentidos entre Cullera y Sollana, mientras se retira este objeto de la vía.
Por el momento, Renfe ha habilitado un servicio de transporte alternativo por carretera entre Sollana y Sueca, por lo que los viajeros pueden utilizar el tren una vez llegados a esta localidad.
El Consorcio Provincial de Bomberos también ha actuado en el barrio de Santa María de Bonaire, en Alzira, donde han tenido que retirar elementos de una fachada, que habían caído sobre la vía pública, aunque no han provocado daños personales. Los bomberos se han movilizado sobre las 14:20 h.
Algunos municipios de la Ribera, por su parte, han decidido cerrar durante el día de hoy los parques, jardines y espacios al aire libre para garantizar la seguridad de los vecinos.
