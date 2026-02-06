Arrancan las obras del último tramo del carril ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny

El carril ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny entra por fin en su fase definitiva. Esta misma semana han comenzado las obras del último tramo del itinerario por la CV-509, después de que el área de Carreteras de la Diputació de València haya aprobado el proyecto de construcción de esta tercera fase, que permitirá unir de forma continua y segura ambos municipios.

La actuación parte del histórico puente diseñado por el ingeniero Arturo Monfort, conocido como Pont de Ferro o puente de Alfonso XIII, sobre el río Júcar, que ya fue rehabilitado en una primera fase para su uso como vía ciclopeatonal. Desde allí, el trazado discurrirá por la antigua plataforma de la CV-509 (Sueca–Corbera), enlazará con la rotonda de conexión entre la CV-509 y la CV-511 (Fortaleny–Riola) y llegará finalmente al núcleo urbano de Fortaleny, cerrando definitivamente la conexión.

Se trata de la tercera fase de un proyecto que se arrastra desde hace diez años. Esta intervención “permitirá la conexión definitiva de Sueca y Fortaleny mediante una vía que garantice el tránsito con seguridad para peatones y bicicletas, fomentando hábitos saludables y sostenibles para la población” señalan fuentes de la Diputación, así como los alcaldes de Sueca y Fortaleny.

La actuación se ha desarrollado en tres etapas. La primera consistió en la rehabilitación del puente metálico, ya finalizada; la segunda es la pasarela que parte de este puente y salva la A-38 en dirección Sueca, cuyas obras siguen en marcha; y la tercera, que ahora se inicia, vuelve a tener el Pont de Ferro como punto de partida para enlazar de forma directa con Fortaleny.

El proyecto aprobado supone la actualización del redactado en 2020 e incorpora como principal novedad la iluminación de todo el recorrido, reforzando la seguridad del itinerario. El tramo tendrá una longitud de 790 metros y un ancho de 2,50 metros, además de un separador de carriles de 0,40 metros.

El presupuesto base de licitación asciende a 1.172.155,28 euros, y el plazo de ejecución previsto es de seis meses desde el inicio de los trabajos.

Con el arranque de estas obras, la Diputació da el impulso definitivo a una conexión histórica en la Ribera Baixa, que no solo mejora la movilidad entre Sueca y Fortaleny, sino que consolida una alternativa de desplazamiento más segura, saludable y sostenible.