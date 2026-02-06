La asociación felina de Cullera busca acogida para 30 gatos tras sufrir un ictus su cuidadora

Conexión Felina Cullera ha lanzado un SOS a través de sus redes sociales para encontrar de manera urgente un nuevo hogar para los 30 gatos de la asociación, ya que la cuidadora actual ha sufrido un ictus y se encuentra hospitalizada.

La entidad, a través de un comunicado, recuerda que Begoña García es la representante de la organización y la "cabeza visibile del proyecto". "Es quien siempre se comunica con vosotros, quien lucha incansablemente por los felinos de nuestra comunidad y quien coordina y facilita la labor de todo el equipo, sosteniendo día a día este proyecto con enorme dedicación y cariño", señalan. Sin embargo, la situación actual ha cambiado, ya que la cuidadora sufrió el pasado 15 de enero un ictus de "carácter grave", según les ha comunicado la familia. La situación de la mujer mejora poco a poco, ya que el martes fue trasladada a planta desde la UCI. "Su estado es estable, pero deberá ser ingresada en un centro de rehabilitación durante un periodo estimado de cuatro o cinco meses", afirman.

Conexión Felina indica que Begoña "en estos momentos y a medio plazo no estará disponible ni en condiciones de continuar realizando ninguna actividad relacionada con la protectora". Por ello, la situación es "especialmente complicada", aunque el resto de compañeras "seguirán haciendo todo lo posible por llevar el barco hacia adelante".

Ante esta situación, la organización insiste en la necesidad de evacuar a los más de 30 felinos que Begoña tiene en su casa. "Necesitamos encontrar con urgencia un lugar apropiado para todos ellos. Al ser el refugio su propia residencia y encontrarse el resto del equipo completamente desbordado, nos vemos obligados a desalojarlo", lamentan.

Noticias relacionadas

La asociación felina de Cullera pide máxima difusión para encontrar un hogar para los animales. "Estos animalitos inocentes, a los que Begoña ha dado refugio, cuidados y una segunda oportunidad mientras se recuperaban y encontraban su hogar definitivo, necesitan ahora más que nunca de toda vuestra colaboración", concluyen con la esperanza de que la llamada reciba la mayor respuesta posible.