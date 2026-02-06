La CHJ analiza las muestras tomadas tras el vertido irregular al barranco de Barxeta para determinar su origen

Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han tomado muestras de agua en el barranco de Barxeta para evaluar las posibles afecciones al medio del vertido denunciado por el Ayuntamiento de Alzira y la plataforma ecologista Xúquer Viu, tras comprobar que como el caudal adquiría una tonalidad blanquecina inusual y, al mismo tiempo, iniciar los procedimientos oportunos “mientras se continúa analizando el origen del vertido”, según fuentes del organismo de cuenca.

La entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha informado que tenía constancia del vertido detectado en el barranco de Barxeta desde el pasado lunes y que, desde ese momento, “se está trabajando en coordinación y en permanente comunicación con el ayuntamiento”. En este proceso, el jueves a mediodía se procedió a la toma de muestras de agua para recabar información en la investigación abierta con el objetivo de tratar de determinar el origen del vertido y, a su vez, las posibles afecciones la medio rural.

El colectivo Xúquer Viu fue el que alertó a la opinión pública del vertido tras detectar algunos de sus integrantes del cambio de color en las aguas a mediados de semana, si bien el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, a su responsable del área municipal de Medio Ambiente, ha señalado que el ayuntamiento ya lo detectó la semana pasada, por lo que se ha recabado información que se ha trasladado a la CHJ. El alcalde ha señalado que, aparentemente, el vertido no procede de ningún polígono de Alzira ni ningún colector procedente de zonas urbanas de la ciudad que puedan desembocar en el Barxeta, por lo que procede de otro término municipal aguas arriba.

El barranco de Barxeta confluye en Alzira en el de la Casella, muy cerca de la desembocara de éste en el Xúquer, donde era especialmente visible como se extendía la coloración del agua procedente.