El concurso de música de cámara de Alzira ya tiene finalistas

El XVI Concurs de Música de Cambra d’Alzira, que organizan la concejalía de Cultura, la Societat Musical d’Alzira y la falla El Mercat, ya tiene finalistas. El jurado ha seleccionado de entre las once propuestas recibidas las presentadas por Kluster Quintet, Addis Quartet y Brisa da Camera, que competirán en la fase final del certamen.

La final se celebrará el sábado 14 de febrero, a les 18.30 h, a la Casa de la Cultura de Alzira. El acto será de carácter público com entrada controlada y cada formación interpretará un programa de hasta 25 minutos com obras de diferentes compositores, como establecen las bases del concurso.

El certamen, que este año alcanza su decimosexta edición, mantiene el compromiso com la promoción del talento joven em el ámbito de la música de cámara. Pueden participar grupos de entre dos y cinco integrantes com una media de edad máxima de 27 años y ningún componente mayor de 30.

El jurado otorgará un primer premio consistente en diploma y un concierto remunerado com 1.800 euros en el marco de a programación cultural del Ayuntamiento de Alzira, mientras que los finalistas tendrán un diploma y un premio de 300 euros para cada uno. También habrá un premio del público de 100 euros, que se decidirá por votación de los asistentes a la final. El veredicto se dará a conocer al finalizar las actuaciones.