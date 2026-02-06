Una condena obliga a Montserrat pagar un millón añadido por un contrato caduco del agua

Montserrat deberá abonar un total de 588.305 euros a la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el territorio valenciano por, según recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, "un déficit de explotación de los servicios de abastecimiento de agua en el municipio desde el año 2019 a 2022". El alcalde de la localidad, Sergio Vilar, señala que "el tribunal dio al ayuntamiento la razón en primera instancia, pero finalmente se la ha dado a la empresa". Sin embargo, Vilar alerta de que esta no es la única demanda a la que se enfrenta el consistorio, por lo que las compensaciones podrían ascender a más de un millón de euros.

El munícipe reconoce que el consistorio tiene "un contrato en precario" con la empresa, que estaba caducado desde 2018, por lo que la compañía informó que sus costes para operar y mantener el servicio de agua en el municipio eran más elevados que el dinero que recibía de los vecinos por el suministro. A pesar de la reclamación, y como informa el primer edil, el consistorio emitió un informe en el que demostraba que "no nos constaban ningún déficit". Pese a ello, la empresa acudió al TSJCV, que ha reconocido que se trata de "un contrato en precario". "El TSJCV condena a Montserrat por no haber hecho nada, pero no podíamos llevar a cabo la licitación", indica.

El Consell, como ya informó Levante-EMV, aprobó en 2019 la municipalización de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en Monserrat mediante gestión indirecta, por concesión. La declaración abría la puerta al proceso de expropiación de unas redes, que en algunos casos tenían más de 50 años. El municipio está condicionada por las numerosas urbanizaciones que forman parte de la localidad y, por otra parte, la existencia de un déficit casi crónico de agua, que tuvo un momento crítico a principios del milenio y que propició su inclusión en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y la construcción de una nueva canalización desde Picassent.

Nuevas demandas

Vilar indica que esta no es la única demanda que deberá asumir el consistorio por la precariedad del contrato. En sus palabras, "la empresa ya nos ha alertado de que tiene otra demanda preparada, que engloba desde 2023 a 2025 y que puede ascender a 585.000 euros más, por lo que ya superamos el millón de euros".

El primer edil prevé que, tras el reconocimiento del TSJCV, la compañía procederá a reclamar igualmente la cantidad correspondiente al año 2026. "Ya nos han avisado. Esperábamos que la licitación estuviese en 2026, pero no lo estará seguramente, por lo que también se sumará el coste de este año, que podría rondar los 200.000 euros", añade.

El consistorio costeará los primeros 588.305 euros mediante un pago no presupuestario y se regularizará en el presupuesto de 2027. "Si nos lo hubieran comunicado antes, hubiésemos podido utilizar alguna otra fórmula o subir un poco más el precio del agua. Ahora nos toca incluirlo en el presupuesto del próximo año, por lo que tendremos que incrementar los impuestos o reducir el gasto de alguna partida", afirma el alcalde, que explica que "no se puede solicitar ningún préstamo".

Lucha de más de dos décadas

El Jurado Provincial de Expropiación fijó a mediados de 2025 en 559.739,71 euros la expropiación de infraestructuras y redes privadas de agua para municipalizar el servicio del agua en Montserrat. La resolución liberaba un proceso de más de 20 años, en el que se han producido distintos recursos contra cada acuerdo, contenciosos e, inculos, una querella criminal. "Tras la expropiación, estamos trabajando en la licitación para la gestión, pero lleva su tiempo", recuerda Vilar.