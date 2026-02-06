Detenido en Alzira por acumular un arsenal de 25 armas y munición sin ningún tipo de licencia
Una denuncia que alertó de que al propietario de una casa de campo se le había disparado una de las armas activó la investigación
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira a un varón de 46 años por tenencia ilícita de armas y munición. El arrestado carecía de licencia y de cualquier documentación que habilitara la legal posesión de las mismas. Las armas estaban depositadas en una casa de campo, fuera del circuito legal establecido para su control, pues no había ningún registro ni tampoco disponían de su número de serie, encontrándose expuestas a una posible sustracción por terceras personas.
La investigación comenzó en agosto de 2025, por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira-Algemesí, tras tener conocimiento, a raíz de una denuncia, de la posible existencia de las armas en una casa de campo. En la denuncia incluso se informaba de que al propietario se le disparó una de dichas armas hacia un campo de naranjos, desconociendo donde había impactado el proyectil y pudiendo constatar que había munición en el interior de algunas de ellas.
Los agentes comenzaron a realizar las gestiones oportunas para poder comprobar la veracidad de los hechos y constataron que el sospechoso carecía de licencias que le habilatasen.
Los agentes, previa autorización judicial, registraron la vivienda, donde localizaron quince armas cortas y diez armas largas, así como diversa munición, por lo que procedieron a la detención del sospechoso por el delito de tenencia ilícita de armas.
El arrestado, sin antecedentes policiales, ha quedado en libertad con cargos, con la obligación de comparecer en sede judicial cuando así sea requerido para ello.
