La drag queen de Guadassuar, protagonista de los Gay Games XII València 2026
La artista, junto a DJ Sury y el Grup de Danses 'Bolero de Guadassuar', participará en una fiesta oficial en el marco del Benidorm Fest
Los Gay Games XII València 2026 organizan una fiesta oficial en el marco del Benidorm Fest. El próximo viernes 13, a las 22 horas, DJ Suri y Choriza May, junto al Grup de Danses 'Bolero de Guadassuar', ofrecerán "ritmo, estilo y tradición" en el Euroclub.
Este evento de los Gay Games en el Benidorm Fest presentará la programación cultural de los juegos y estará repleta de "sorpresas" y descuentos para apuntarse a la gran cita del deporte y la cultura LGTBIAQ+, además de "mucho, mucho orgullo y diversidad".
Además, los Gay Games contarán con un expositor durante todo este día en el Benidorm Fest para que nadie se quede sin descubrir su oferta cultural y deportiva.
Desde la organización local de los Gay Games recuerdan que su oferta cultural está "marcada por el orgullo por la tierra, por València, que es la ciudad de la luz, pero también de la creatividad y el talento y por la orgullosa y necesaria reivindicación de la diversidad".
Entre las más de 30 actividades culturales programadas para los Gay Games XII València 2026, que se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio, destacan la International Rainbow Memorial Run, los festivales de bandas y coros o el Queer Fashion Show.
