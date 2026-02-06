El dragado del puerto extrae sedimentos que llenarían 68 piscinas olímpicas para regenerar playas de Cullera y Tavernes

La Generalitat ha finalizado los trabajos de drenaje y dragado del puerto de Cullera, una actuación incluida en el Plan Endavant para la reparación y reconstrucción de esta infraestructura gravemente afectada por las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024, y ha pedido al Gobierno central ampliar los trabajos en zonas colindantes.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado Cullera una vez han terminado las intervenciones en el puerto, que se encuentra en la desembocadura del Xúquer, y mientras se extraen las últimas toneladas de arena ya en el propio mar.

Plataforma que realiza la extracción de sedimentos con el litoral al fondo. / Levante-EMV

Martínez Mus ha remarcado que se trata de “una intervención histórica y sin precedentes en nuestra costa”, que ha permitido extraer 170.000 metros cúbicos de sedimentos procedentes de las riadas, equivalentes a 68 piscinas olímpicas, que se están reutilizando para la regeneración de las playas sumergidas de Cullera y Tavernes de la Valldigna.

El vicepresidente ha recordado que estas zonas fueron azotadas por el temporal en enero, lo que evidencia la necesidad de actuar. La Generalitat, para aprovechar la arena extraída y no depositarla en un banco en el mar, ha realizado una primera fase para regenerar las playas, que llevan más de una década con un proyecto del Gobierno pendiente, señalan fuentes de la conselleria. En este sentido, Martínez Mus ha reclamado que se agilicen los trabajos en esta zona y en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Según ha explicado Martínez Mus, esta actuación persigue un doble objetivo: “Sanear por completo el puerto de Cullera, que ha sido el más golpeado por la dana, y devolver de manera inmediata la arena y la vida a las playas del entorno”. A esta cantidad de material reutilizable se suman 51.000 metros cúbicos de sedimentos que han debido ser desechados, lo que eleva el volumen total gestionado a 221.000 metros cúbicos, con una inversión aproximada de 8 millones de euros.

El vicepresidente tercero ha incidido en que estos trabajos evidencian “una anomalía administrativa”, ya que, aunque la competencia de la Generalitat se centra en los puertos, “la regeneración del litoral corresponde al Gobierno de España”. Al respecto, ha señalado que el Consell está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar confirme si actuará en las zonas de su competencia o, en su defecto, autorice a la Generalitat a hacerlo, dada la necesidad de intervenir de forma conjunta en el entorno de la desembocadura del Xúquer.

Reparación de instalaciones

La crecida de los ríos Magro y Xúquer en octubre de 2024 generó una acumulación extraordinaria de sedimentos en el puerto y los trabajos de dragado iniciados este verano han permitido restituir los calados y recuperar la operatividad del muelle, infraestructuras clave para la actividad pesquera y turística de Cullera.

Más allá del dragado, la actuación en el puerto del Cullera ha incluido la reparación de las instalaciones portuarias, así como la renovación de la instalación eléctrica con tecnología LED, con un presupuesto de 200.000 euros, y el refuerzo del muelle de arrastre.

Esta actuación está financiada por la Unión Europea, a través del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027.

La Generalitat ha detallado que ha destinado a la ciudad de Cullera ayudas para la recuperación tras la dana por importe de 3,7 millones de euros, dirigidas principalmente a cubrir gastos de primera necesidad, recuperar la flota de vehículos, mantener el empleo de autónomos e impulsar la actividad de comisiones y artistas falleros. Asimismo, el Consell también ha invertido dentro del Plan Endavant 46.000 euros en el centro de Salud Integrado de Cullera. En total, la inversión destinada a Cullera supera los 10 millones de euros.