Fallece Vicent Gaya, concejal de Alginet entre 2015 y 2023

Vicent Gaya Machí, concejal en el Ayuntamiento de Alginet en las últimas dos legislaturas (2015-2019 y 2019-2023), ha fallecido hoy. Gaya, que formó parte del partido Socialistes d'Alginet, fue primer teniente de alcaldía y concejal de Cultura, Educación y Deportes durante las dos legislaturas.

Su partido le describe cono una persona muy comprometida con Socialistes d'Alginet y con su "querido pueblo, al que le dedicó tiempo, esfuerzo y vocación de servicio público". "Su trabajo, su implicación y su cariño permanecerán siempre en nuestra memoria", añaden.

El Ayuntamiento de Alginet ha expresado su "más sentido pésame a la familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él su compromiso con el servicio público y con el municipio".

El exconcejal publicó una carta al pueblo de Alginet tras despedirse de la corporación en 2023. “En estos últimos cuatro años como concejal de mi pueblo he intentado dar lo mejor de mí mismo, y ha sido un gran honor formar parte de este consistorio. He disfrutado mucho llevando las concejalías de Educación, Cultura y Deportes, lo cual ha sido complicado por la pandemia de la COVID-19", exponía.

Gaya aprovechaba el escrito para disculparse por sus posibles errores: "Les pido disculpas, sinceramente, porque seguro que me he equivocado en algunas decisiones. Quiero dar las gracias a Pepe Alemany por confiar en mí, y me pongo a disposición del nuevo equipo de gobierno en todo lo que pueda ayudar.”

Noticias relacionadas

Más allá del ámbito político, Gaya también fue peluquero dentro del ámbito cinematográfico español, donde trabajó con algunos reconocidos directores como Gabia Ochoa o Giovanna Ribes.