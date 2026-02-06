El fuerte viento derriba un árbol y parte de un muro en la carretera del Faro de Cullera

El temporal de viento que azota estos días la costa valenciana ha dejado varias incidencias en Cullera, una de las más destacadas en la carretera del Faro, uno de los principales accesos a la zona alta del municipio.

Según han informado fuentes municipales, las fuertes rachas provocaron la caída de un árbol de grandes dimensiones que, al desplomarse, arrastró también parte de un muro cercano. Ambos elementos quedaron sobre la calzada, bloqueando por completo la circulación de vehículos en un punto especialmente delicado del trazado.

El suceso se produjo además en una curva cerrada con visibilidad reducida, lo que incrementaba notablemente el riesgo de accidente. Por este motivo, la Policía Local de Cullera tuvo que intervenir de inmediato para regular el tráfico y asegurar la zona, evitando que los conductores se encontraran de forma repentina con la vía obstaculizada.

Hasta el lugar se desplazaron brigadas forestales, que se encargaron de trocear y retirar el árbol, así como de despejar los restos del muro que habían quedado esparcidos sobre el asfalto. Durante los trabajos fue necesario interrumpir y desviar puntualmente la circulación, lo que generó retenciones ocasionales, aunque de corta duración.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron daños personales. Desde los servicios de emergencia se insiste en extremar la precaución durante episodios de viento intenso, especialmente en carreteras con arbolado, taludes o elementos constructivos antiguos que puedan desprenderse. Asimismo, recomiendan evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.