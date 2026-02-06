Incertidumbre en las fallas ante la demora de la Generalitat en convocar el concurso de "llibrets"

La maquinaria fallera ya está plenamente en marcha en los municipios de la Ribera, donde decenas de comisiones han trabajado durante meses en la elaboración de sus “llibrets”, una de las expresiones culturales más arraigadas y valoradas dentro de la fiesta. Sin embargo, este año el proceso creativo se está desarrollando bajo un clima de incertidumbre administrativa que inquieta especialmente a estas comarcas, tradicionalmente muy activas en el concurso que organiza la Generalitat Valenciana para la promoción del valenciano.

A pesar de que las bases del concurso ya habrían sido aprobadas, a estas alturas del calendario todavía no se ha publicado la convocatoria oficial, un hecho que rompe la dinámica habitual de años anteriores, cuando el llamamiento se difundía durante los primeros días de enero e incluso antes de Reyes. El retraso sorprende a numerosas comisiones, que consultan de manera constante los canales oficiales ante la ausencia de información concreta.

Las fallas de la Ribera no solo participan en este certamen, sino que constituyen uno de sus núcleos creativos más potentes. Los “llibrets” de estas comarcas destacan por su calidad literaria, investigación histórica local, crítica social, sátira festiva e identidad lingüística, elementos que han consolidado a la zona como referente en el ámbito de las publicaciones falleras.

Para muchas comisiones ribereñas, el “llibret” ha dejado de ser un simple acompañamiento festivo para convertirse en una obra cultural de fondo, con artículos de investigación, colaboraciones de especialistas, diseño gráfico cuidado y una clara apuesta por la normalización del valenciano. Esa dimensión cultural es, precisamente, la que premia este concurso autonómico.

El problema es que la ausencia de convocatoria deja a las comisiones en una situación incómoda cuando muchas ya están presentando los trabajos en sociedad.

Inversión económica y esfuerzo colectivo

La elaboración de un llibret supone un desembolso económico importante para las comisiones, además de meses de trabajo voluntario por parte de equipos de redacción, colaboradores, ilustradores y diseñadores. En muchas fallas de la Ribera, el llibret es uno de los proyectos culturales más ambiciosos del ejercicio.

El atractivo del concurso autonómico no es solo simbólico. La comisión que obtiene el primer premio puede rondar los 5.000 euros de dotación, una ayuda relevante para entidades festivas que sostienen su actividad mediante cuotas, loterías y eventos. Pero, más allá de la cuantía, el reconocimiento institucional otorga prestigio cultural y visibilidad al trabajo realizado.

Cambios administrativos y dudas en el sector

El certamen dependía hasta el pasado ejercicio del área de Educación, pero ahora la política lingüística está adscrita directamente a Presidencia de la Generalitat. Aunque la dirección general mantiene responsables técnicos, en el mundo fallero se especula con que este cambio orgánico pueda estar detrás del retraso o de posibles modificaciones en la convocatoria.

Entre las dudas que circulan en el sector están: si se mantendrá la cuantía de los premios, si variarán las categorías o requisitos, si habrá cambios en los criterios lingüísticos o cuándo se celebraría la gala de entrega.

Por el momento, las consultas realizadas por comisiones no han obtenido respuesta oficial, lo que incrementa la sensación de desconcierto.

La tradición pesa más que la incertidumbre, pero el sector considera necesaria una respuesta institucional “cuanto antes”.

En una fiesta donde el monumento es arte efímero, el “llibret”se convierte en memoria escrita, patrimonio cultural y documento social. Y en la Ribera, ese legado literario forma parte esencial de la identidad fallera.