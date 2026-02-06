Montserrat refuerza caminos y sistemas de drenaje para protegerse de futuras riadas

Los distintos municipios afectados por la riada del 29 de octubre de 2024 trabajan en su reconstrucción de manera resiliente con el objetivo de estar más preparados ante futuras catástrofes similares.

Montserrat ha concluido la recuperación de los accesos a la urbanización de Les Valletes y Nuestra Señora de la Asunción, que resultaron dañadas por el desbordamiento del barranco de l'Agroix y que han sido rehabilitadas por la Generalitat, en el marco del Plan Endavant, con una inversión de 1,02 millones de euros. Las obras han incluido una serie de mejoras para adaptar las infraestructuras ante futuras riadas. En este sentido, el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, que ha visitado esta mañana el municipio, ha reconocido la importancia de aumentar “la capacidad hidráulica y la resiliencia de las infraestructuras que están siendo reconstruidas tras la dana”.

“Desde el Consell hemos realizado un gran esfuerzo para que estas obras se llevaran a cabo de forma rápida y eficiente. Nuestro objetivo ha sido que los vecinos volvieran a tener disponibles cuanto antes estas infraestructuras y, además, que esta reposición se realizara en mejores condiciones a como estaban anteriormente”, ha indicado Mérida, quien ha reivindicado la importancia de "impulsar al máximo los criterios de resiliencia del Plan Endavant para que las infraestructuras que estamos reconstruyendo estén mejor preparadas”.

En el acceso a la urbanización Les Valletes, se ha repuesto el camino Busqueita, que constituía el principal acceso desde el casco urbano al núcleo de población. Para ello, se ha construido un muro de hormigón armado, que protege la conducción de abastecimiento de agua potable hasta Montserrat y una escollera que resguarda al camino en futuras avenidas.

Asimismo, en previsión de otros desbordamientos, se ha pavimentado el camino con un paquete de 25 centímetros de hormigón, así como las escolleras. Además, se han instalado unas barreras semirrígidas tipo bionda, que sirven de contención a los vehículos.

En cuanto al acceso a la urbanización de la Asunción, el consistorio ha sustituido los tubos anegados por una batería de marcos de 2x1,5 metros, que busca aumentar la capacidad hidráulica del paso. Por otra parte, se ha construido un muro para estabilizar el talud de la calle Cérvol, paso previo a la reconstrucción de la acera y aglomerado de la misma.

También se han protegido los accesos con vallas forradas de madera, que sirven de contención a los vehículos, siendo a la vez lo más permeables posible a nuevas avenidas, y que tienen un aspecto lo más naturalizado posible.

Aumentar la capacidad del barranco

Montserrat también trabaja en una serie de actuaciones para aumentar la capacidad del barranco ante futuras crecidas. El ayuntamiento ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la memoria de este proyecto, que asciende a 5,57 millones de euros y que busca poner fin a los problemas de inundabilidad que sufre esta zona del casco urbano cada vez que se producen episodios de fuertes lluvias.

La actuación, según explican desde el ayuntamiento, busca facilitar que el agua pase de un lado al otro del barranco con el fin de que, cuando llegue a ese punto, no se desborde. Además, las obras también pretenden solucionar la problemática de los colectores pluviales y residuales desde la avenida de Europa hasta la calle Arts Gràfiques.