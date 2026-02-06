Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El NB Alzira sucumbe ante el colíder Dénia tras un muy buen primer tiempo (85-74)

Un bajón en el tercer cuarto impide al Gasexpress dar la sorpresa tras llegar al descanso con empate en el marcado

Los jugadores del NB Alzira que disputaron el partido en Dénia. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

Un bajón en el tercer cuarto impidió al Gasexpress Nou Bàsquet Alzira dar la sorpresa y ganar al colíder de la Primera Nacional, el Dénia Bàsquet. Los de la Marina se impusieron 85-74 y mantienen al equipo ribereño en la cuarta posición, alejado a tres y cuatro victorias de los tres primeros. Aún así, los alzireños mantienen la diferencia de dos y tres victorias con los equipos perseguidores, Onil, Alcoi y Escolapias.

El partido estuvo igualado hasta el descanso. Los cinco triples alzireños mantuvieron el pulso con los dianenses para acabar el primer cuarto empatados a 24. Los tiros libres fueron los protagonistas del segundo cuarto y se acabó igualados a 44.

En el tercer tiempo, el acierto de Dani Pérez, Richard García e Ignacio Ots dieron ya ventaja a los locales 70-61. Entre los tres jugadores lograron 70 de los 85 puntos de su equipo. En el último cuarto, los alzireños se llegaron a poner a cinco puntos a falta de cuatro minutos (77-72) pero la tripleta de anotadores alicantinos volvió a sacar la metralleta para aumentar la ventaja hasta el 85-74 final. Iván Lerín volvió a ser el MVP con 33 puntos de anotación y 36 de valoración.

Los otros dos equipos ribereños sí ganaron sus encuentros. El Proyme Alginet 94-78 al Elx Raíz Verde y el Sueca 71-61 al Campello. Los dos equipos ribereños han metido en la lucha por evitar el descenso a sus rivales junto al Picanya y La Vila. Los alginetenses, con tres victorias, deberán apretar en las últimas once jornadas para reducir la diferencia de dos triunfos que tienen con sus predecesores para salir de puestos de descenso.

El Alginet B jugará el viernes en Onil a las 20’30 h. El Gasexpress Alzira lo hará el sábado en cancha del líder y máximo candidato al título, el Ifach Calp. El Sueca no puede perder la oportunidad de ganar el domingo al colista, el Benidorm para acercarse a la mitad de la tabla. 

