El nuevo alcantarillado contra riadas de Algemesí sustituirá acequias centenarias obsoletas

El Ayuntamiento de Algemesí afronta la renovación de la red de saneamiento como uno de los grandes retos en la reconstrucción posterior a la riada del 29 de octubre de 2024. El consistorio no solo pretende reparar las canalizaciones y colectores dañados por el desbordamiento del río Magro, sino también redimensionarlos a la realidad actual y adaptarlos a posibles episodios climáticos similares al de aquella trágica jornada.

El ayuntamiento, dentro de este proceso de reconstrucción, busca trasladar fuera del casco urbano las acequias antiguas que pasan por las calles del municipio. El alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, se ha reunido con los técnicos para "iniciar conversaciones y todo el proceso técnico necesario para acordar el desvío". Fuentes municipales señalan que se trata "de un primer contacto, por lo que no se puede dar nada todavía por cerrado, puesto que se deben evaluar todas las opciones técnicas". Añaden que el consistorio "colaborará activamente con la institución para trazar un plan de ejecución y, así, poner fin a los problemas históricos en varias calles".

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Borja Revilla, explica que tres acequias en uso recorren actualmente el casco urbano. Una de ellas atraviesa el municipio de manera paralela al río Magro, pasando por barrios como el Raval; la segunda sigue la avenida de la Generalitat hasta la salida de la ciudad, y la última es un ramal de esta. Estas tres, como explica el concejal, "siguen en funcionamiento", pero reconoce que hay otras que se encuentran en desuso.

En este caso, y aunque no existe un listado del total de acequias afectadas, el edil de Urbanismo explica que se trata de canales que se han integrado en la red de alcantarillado y que, en ocasiones, comportan "problemas urbanísticos". Por ello, y aprovechando las obras de reconstrucción, el ayuntamiento estudia eliminarlas y adaptar la red a la situación actual. "Para reconstruir algo que es centenario, que no se utiliza y que provoca filtraciones, que acaban contaminando, estamos trabajando en su eliminación cuando se lleven a cabo las obras de modernización de la red", reconoce. Añade: "Para repararlas, realizas un colector que se adapte a las circunstancias actuales y evitas los problemas".

Este tipo de acequias en desuso que pasan por debajo de los pueblos pueden provocar, entre otros problemas, filtraciones, hundimientos, contaminación del subsuelo y desbordamientos, además de dificultar el mantenimiento y aumentar el riesgo de inundaciones, tanto en calles como en viviendas, durante episodios de lluvias intensas.

Aunque el consistorio busca retirar las acequias inactivas, Algemesí sí que trabaja en el traslado de las que todavía se encuentran en funcionamiento fuera del casco urbano para evitar que se agraven los embalsamientos en algunas calles con esta histórica problemática.

Duplicar los colectores

La reconstrucción de la red de alcantarillado supondrá un coste de cerca de 80 millones de euros en Algemesí. Las obras, que se iniciarán en breve, no solo incluyen la renovación de los 11 kilómetros de colectores o los 117 kilómetros de red de alcantarillado dañada, sino que también redimensionará la red de desagüe para adaptarse a episodios de lluvia torrenciales. Concretamente, los colectores pasarán de tener una amplitud de 80 centímetros a 1,90 metros, lo que permitirá absorber una mayor cantidad de agua.

El consistorio ha dividido las obras por zonas para minimizar el impacto de las máquinas y los trabajos en el día a día de la ciudad. Sin embargo, es complicado establecer una fecha fija de duración de las obras, aunque se prevé, según cifraron en una de las primeras memorias en las que se recogían los daños en la red, que se prolonguen durante cerca de cuatro años.

Algemesí, por otra parte, también proyecta la construcción de un tanque de tormentas, que se complementará con un parque inundable, tendrá una capacidad de 16.000 metros cúbicos y se situará en la zona de la Calandria, en la avenida Bernat Guinovart. El proyecto asciende a 44 millones de euros y que se incluye dentro los fondos otorgados por el ejecutivo estatal para reconstruir los municipios afectados por la dana. Las aguas pluviales recogidas desembocarán en el río Xúquer o en el Magro.