La oposición de Alginet denuncia el pago de obras antes incluso de iniciarse

Los grupos de la oposición en Alginet (PSOE, Compromís y Cercle Idea) han denunciado que el ayuntamiento pagó a finales del año 2025 algunas obras que no habían finalizado o que ni siquiera habían comenzado y han reclamado explicaciones al gobierno municipal (PP- Socialistes d’Alginet) y acceso a todos los expedientes y la documentación administrativa y técnica relacionada con diversas actuaciones que han sido declaradas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con cargo al superávit del ejercicio 2024 por el pleno celebrado por la corporación el pasado 29 de enero.

El gobierno municipal elevó al pleno una relación de obras para aprobar su declaración como IFS, entre las que se encuentran la reparación de la fachada del edificio Hort de Feliu o el contrato menor de obra para habilitar una zona de aparcamiento en la calle Sant Antoni, unos trabajos que, según asegura la oposición, el 31 de diciembre no estaban finalizados o, en el caso de la calle Sant Antoni, ni siquiera habían empezado.

Parcela de la calle Sant Antoni en una imagen del 30 de enero con los trabajos pendientes de ejecutar. / Levante-EMV

El portavoz de Compromís, Enric Varea, expresó en el pleno sus dudas por el hecho de que se contemplaran obligaciones reconocidas de unas obras que, según dijo, “a fecha de hoy no están ejecutadas”. El socialista Toni Barea también cuestionó que se pasara a aprobación obras ya realizadas.

La interventora municipal explicó que el Gobierno central no ha abierto la puerta hasta el pasado mes de diciembre a la declaración de Inversiones Financieramente Sostenibles cuando lo habitual es que lo haga a principios de año, con una resolución que permite incluir obras ya ejecutadas o iniciadas en 2025. La técnica explicó que, aunque parezca que no tenga sentido, resulta favorable para los intereses municipales ya que no computarán como gasto en la liquidación del presupuesto de 2025.

Desde el equipo de gobierno, Carmen Ribera (Socialites d’Alginet) defendió que el ayuntamiento cumple todos los requisitos para poder declarar estas actuaciones IFS ya que no tiene deuda, presenta superávit y puede financiar estas inversiones con el remanente. “Se declaran cuando el Gobierno nos ha autorizado a declararlas”, incidió.

También el PP puso el foco en destacar que la buena salud de las finanzas municipales permiten destinar los recursos disponibles a obras de mejora que necesita el municipio “sin comprometer la estabilidad financiera del ayuntamiento”, expuso Andrea Calatayud.

Enric Varea, no obstante, incidió en el turno de réplica en la contradicción que suponía reconocer obligaciones de pago cuando las obras no estaban ejecutas.

Tras la aprobación de estas obras como IFS en el pleno, los grupos de la oposición presentaron por registro de entrada una solicitud formal con el objetivo de poder examinar los expedientes completos, “incluyendo certificaciones de obras, facturas, resoluciones administrativas e informes técnicos” con el objetivo de comprobar “cómo se ha tramitado cada actuación y si el procedimiento se ha ajustado a la normativa vigente”.

La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha contestado a esta petición señalando que dada la amplitud de la información solicitada, se facilitará “cuando se disponga de todos los informes”, una misiva que la oposición interpreta como una aviso de que se superará el plazo previsto para contestar.

PSOE, Compromís y Cercle Idea han emitido un comunicado en el que señalan que “cuando se pagan obras antes de que estén acabadas es normal que surjan dudas” y que por eso han solicitado el acceso a los expedientes. La oposición incide en que los pagos ya se han producido “mientras que algunas de las obras se han iniciado o finalizado con posterioridad” y reclama garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos. Los grupos de la posición explican que para poder garantizar la declaración de estas obras como IFS y financiarlas con el superávit de 2024 se debían haber ejecutado y liquidado antes del 31 de diciembre.