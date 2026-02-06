Regresa el mercado renacentista de Llombai tras su suspensión por el viento

Llombai ha abierto esta tarde su tradicional mercado renacentista, que tuvo que ser suspendido por el temporal de viento. Más de 150 paradas y actividades llenarán las calles del municipio, aunque con la incertidumbre sobre si el cambio de fecha podría reducir la asistencia de público.

El ayuntamiento decidió cancelar el fin de semana del 23 al 25 de enero esta celebración tan esperada cada año entre centenares de vecinos y visitantes para salvaguardar la seguridad de los presentes ante las fuertes ráfagas de viento, tanto en el municipio como en la comarca, y evitar, así, posibles incidentes entre los presentes.

El público pudo presenciar la inauguración de este espacio durante la tarde del viernes, pero las jornadas del sábado y domingo finalmente fueron canceladas por la situación meteorológica. Sin embargo, el ayuntamiento anunció que el mercado se trasladaba a este fin de semana, por lo que los visitantes podrán volver a viajar a la época del Renacimiento a través de una serie de recreaciones históricas, artesanía, gastronomía, actividades y espectáculos para todos los públicos.

Los primeros visitantes se acercan al mercado renacentista. / Levante-EMV

A lo largo de los tres días, el casco antiguo del municipio y, especialmente, la plaza consistorial acogerán más de un centenar de puestos de artesanía y distintas actividades, que año tras año convierten este evento en una gran cita turística y comercial para el municipio y un referente comarcal.

Entre la programación más destacada, el público podrá disfrutar de exhibiciones de combate, torneos, un campamento renacentista, música itinerante, explicaciones sobre armas o juegos y espectáculos infantiles, entre otros. El Mercado Renacentista se ha convertido en el mercado más importante de la Comunitat Valenciana con uno de los campamentos militares más grandes de Europa.