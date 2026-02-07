El Alzira busca confirmar en Vila-real la mejoría mostrada en el debut de Sapiña

Con otra mentalidad más positiva, la UD Alzira visitará el domingo a las 12 al Vila-real C en el Mini Estadi de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. La mejor imagen ofrecida contra la Nucia permite albergar esperanzas de poder plantar cara a un equipo que no está siendo lo regular que lo fue en las diez primeras jornadas. En dicho período solo perdió un partido mientas que en los siete siguientes únicamente logró una victoria. En los dos últimos partidos, contra equipos en descenso, Recambios Colón y Roda, han logrado el triunfo que les mantiene a tiro de play-off. “No es nuestro objetivo, sino seguir formando jugadores para los dos equipos superiores. Aún así, no renunciamos a objetivos mayores”, comentó el técnico groguet, David Cifuentes.

Para su homónimo blaugrana, Carlos Sapiña, el partido es “una oportunidad para ver que podemos competir contra los equipos de arriba”. El cullerense sabe que “aunque es un equipo inestable por su ambición por atacar, hemos de estar muy seguros en defensa sin renunciar a atacar”. Los alziristas intentarán “robar balón en campo rival, ser valientes y querremos el balón porque se descansa más que persiguiéndolo”.

Durante la semana se comunicó por redes que el partido se disputaría en el campo número 5 “pero mejor que lo hagamos en el Mini que es de césped natural y parecido al Suñer”.

Cifu no contará con lesionados de larga duración como Amaro, Gastón, Roberto y Jorge y no sabe qué futbolistas irán convocados con el B de Primera Federación. Por su parte, Carlos Sapiña ha recibido varias buenas noticias. La salida del campo de Traver cojeando hacía prever una lesión que le mantuviese en el dique seco de cuatro a seis semanas. Sin embargo, fue una hiperextensión por lo que podría probar en unos quince días. Carles Marco se ha recuperado del golpe que no le permitió acabar bien el partido contra la Nucia. Cristian ya está para ser convocado aunque no para disputar noventa minutos. Sobre Jorge Ruiz se tiene la duda de si sale de titular o como revulsivo cuando el contrario esté más cansado. En su posición, el lateral izquierdo lo puede ocupar ya Jefrie “que se ha adaptado muy bien al grupo y viene en forma”. Junto a Traver, también serán baja Pau García, con un pinchazo en el cuádriceps, y Hugo Franco por molestias en la rodilla.

El árbitro del partido será Francisco José Blasco Miquel, que cumple su tercera temporada en la categoría y será el primer partido que dirija al Alzira. Los azulgranas han jugado 12 veces en Vila-real contra el C, al que han ganado en cuatro ocasiones. La última fue hace casi seis años, el 22 de febrero de 2020, por 1-2, con goles de Granados y Boix.