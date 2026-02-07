Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos

Un ataque informático bloqueó durante dos días gran parte de la actividad de una de las principales empresas agrícolas de la Ribera, el fabricante de zumos y conservas Agriconsa, cuyas instalaciones se encuentran en el polígono industrial Pepe Miquel de Algemesí. Según ha podido saber Levante-EMV, el problema provocó, además de dificultades operativas, el retraso del pago de las nóminas de los trabajadores. Sin embargo, esta y otras afecciones se han subsanado ya.

El hackeo se detectó a principios de la semana. Un bloqueo total de los ordenadores que llevó al colapso del sistema. En una era en la que la práctica totalidad de los procesos están informatizados, sufrir un problema de este tipo colleva serias dificultades para operar. "Hace treinta años, estas cosas no pasaban, ahora están a la orden del día, ya que todo está conectado", reflexionaba sobre lo sucedido José Juan Felici, director de la empresa de Algemesí.

La organización de pedidos, el envío de facturas o, en la primera semana del mes, el pago de las nóminas de los trabajadores. Tareas, todas ellas, que requerían del uso de ordenadores y que no se podían realizar ante la situación de bloqueo informático. Esta situación generó cierta inquietud en la plantilla, cuya labor no se podía desarrollar en condiciones normales.

Facturación

Algunas fuentes consultadas apuntaban que la liberación de los sistemas digitales dependía del pago de un rescate, una táctica habitual en este tipo de ataques a empresas. Sobre todo, cuando se habla de una con alrededor de medio millar de trabajadores, que colabora con 47 cooperativas al formar parte de Anecoop, trata unas 160.000 toneladas de fruta al año y, lo más importante para los piratas informáticos, factura cerca de cincuenta millones de euros. Sin embargo, Felici negó de forma rotunda haber recibido demandas económicas para la restauración de los equipos.

"La empresa externa que trabaja con nosotros reaccionó rápidamente y nos pudimos recuperar, progresivamente. Nos ha costado un par de días remontar, pero ya se ha solucionado todo", explicaba el director de Agriconsa, una vez se ha subsanado el problema, para añadir: "Siempre es un fastidio que pasen estas cosas. Esta empresa actualiza e implanta mejoras en los sistemas, pero aún así hemos sufrido un ataque. Una piedra más en el camino que hemos superado".

Un delito al alza

La actividad ha regresado a la normalidad en la empresa agrícola y los trabajadores han cobrado sus respectivos salarios. Sin embargo, Felici se mostraba preocupado por el auge de la ciberdelincuencia: "Hoy en día, un equipo potente de informáticos puede bloquear una empresa, un departamento gubernamental o un aeropuerto. Nos ha pasado a nosotros, pero le puede suceder a cualquiera", alertó.

Ciertamente, los delitos cibernéticos han experimentado un incremento considerable en los últimos años. El acceso a fotografías privadas, datos personales o información bancaria, además de la comisión de estafas digitales, figuran cada vez más en el listado de delitos que atienden los cuerpos de seguridad del Estado. Sin ir más lejos, en épocas recientes, organismos como la Junta Local Fallera de Alzira o el Ayuntamiento de Carcaixent han sufrido las consecuencias de este tipo de ataques. También empresas de ámbito nacional o internacional. Ahora, Agriconsa se suma a la lista de víctimas.