Los pueblos de la Ribera golpeados por la dana se vuelcan con Andalucía tras las inundaciones

Los vecinos y vecinas de la Ribera han vivido en primera persona las trágicas consecuencias del desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024. Quince meses después de aquella catastrófica jornada, muchos residentes intentan recuperar poco a poco la normalidad. La oleada de solidaridad que recorrió las calles durante los primeros meses resultó decisiva para iniciar la reconstrucción. Ahora estos municipios quieren devolver la ayuda a todos los andaluces, que no dudaron en desplazarse a la comarca y que lamentablemente ahora están sufriendo las inundaciones por la borrasca Leonardo.

La dana creó, en varias localidades, lazos que casi un año y medio después siguen más presentes que nunca. Guadassuar decidió iniciar los trámites para hermanarse con Hinojos, un municipio de Huelva con cerca de 4.000 habitantes, tras la solidaridad recibida. Ahora la localidad de la Ribera se mantiene en contacto con esta localidad, que lleva varios días sin suministro de agua después de que el paso de la borrasca provocara la rotura de una conducción que abastece a la localidad. El consistorio y la empresa reparten agua, ya sea de manera embotellada o con camiones cisterna, a los afectados.

El Ayuntamiento de Guadassuar, tras conocer la situación, no dudó en ponerse en contacto con este municipio que, tras la dana, les envió cuatro camiones de productos de primera necesidad, comida y mensajes de ánimo. El teniente de alcalde, Arturo Almazán, ha estado en contacto con la alcaldesa de Hinojos para conocer la situación. «Nos dijo que han tenido una gran cantidad de incidencias, pero que no hay, por el momento, daños materiales», reconoce el edil, que añade que «el consistorio está preparado por si necesitaran alguna cosa».

Almazán mantiene un contacto casi diario, ya sea por mensaje o a través de llamadas telefónicas, con la munícipe para analizar la evolución de la borrasca. «Agradecen el contacto y el apoyo moral. Ellos saben que les prestaremos ayuda si lo necesitan, por lo que no deben dudarlo», insiste. Almazán recuerda los días en los que el municipio estuvo pendiente del río. En sus palabras, «cuando vives una cosa así, no puedes olvidar». Añade: «Es el municipio con el que más relación tenemos, pero si cualquier otro necesitara ayuda, también la enviaríamos. No queremos devolver lo que nos dieron, sino ser solidarios».

El Ayuntamiento de l’Alcúdia también busca fórmulas para ayudar a los andaluces ante esta catástrofe, que ya ha provocado miles de desalojos. La corporación ha recordado en sus redes sociales que «durante la dana tuvimos la ocasión de conocer a muchos andaluces que vinieron a ayudarnos». Reconocen que «es de justicia ahora expresar nuestra solidaridad con Andalucía y ponernos totalmente a su disposición», por lo que no descartan iniciar una recogida de materiales.