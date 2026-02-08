Llombai vive un intenso fin de semana con el mercado renacentista

Llombai vive un intenso fin de semana con su tradicional mercado renacentista, que tuvo que ser suspendido por el temporal de viento en su calendario habitual. Más de 150 paradas y actividades llenan desde el viernes las calles del municipio. El viernes por la tarde abrió el mercado, si bien la inauguración oficial tuvo lugar el sábado por la mañana con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas, el diputado provincial de Cultura y alcalde de Benimodo, Paco Teruel; la diputada provincial de Hacienda y alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, o el portavoz del grupo socialsita en la diputación y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que ejerce además como secretario general del PSPV en la provincia, o la también diputada del grupo socialista y alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues.

El alcalde de Llombai, Ramón Gómez, y el teniente de alcalde, Salvador Climent, ejercieron de anfitriones para dar la bienvenida a todos los alcaldes y concejales de pueblos vecinos que se desplazaron a Llombai entre los que se encontraban el alcalde de Real, Gerardo López; el de Catadau, José Escuder, el de Alfarb, Vicent Alfonso, así como la alcaldesa de la Barraca d'Aigües Vives, Amparo Pou. También asistió a la inauguración el presidente del Consori de la Ribera, Toni Barea, concejal en el Ayuntamiento de Alginet, o el secretario comarcal del PSPV y concejal en Carlet, Jonathan Martínez.

El ayuntamiento decidió cancelar el fin de semana del 23 al 25 de enero esta celebración tan esperada cada año entre centenares de vecinos y visitantes para salvaguardar la seguridad de los presentes ante las fuertes ráfagas de viento, tanto en el municipio como en la comarca, y evitar, así, posibles incidentes entre los presentes.

El público pudo presenciar la inauguración de este espacio durante la tarde del viernes, pero las jornadas del sábado y domingo finalmente fueron canceladas por la situación meteorológica. Sin embargo, el ayuntamiento anunció que el mercado se trasladaba a este fin de semana, por lo que los visitantes podrán volver a viajar a la época del Renacimiento a través de una serie de recreaciones históricas, artesanía, gastronomía, actividades y espectáculos para todos los públicos.

A lo largo de los tres días, el casco antiguo del municipio y, especialmente, la plaza consistorial acogen más de un centenar de puestos de artesanía y distintas actividades, que año tras año convierten este evento en una gran cita turística y comercial para el municipio y un referente comarcal.

Entre la programación más destacada, el público puede disfrutar de exhibiciones de combate, torneos, un campamento renacentista, música itinerante, explicaciones sobre armas o juegos y espectáculos infantiles, entre otros. El Mercado Renacentista se ha convertido en el mercado más importante de la Comunitat Valenciana con uno de los campamentos militares más grandes de Europa.