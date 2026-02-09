Alberic oferta 26 viviendas para menores de 35 años y mayores de 60 años por menos de 430 euros

La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha iniciado el proceso para adjudicar, mediante régimen de alquiler asequible, 26 viviendas públicas en Alberic, que se destinarán a unidades de convivencia formadas por jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 60 años. La EVHA, entidad dependiente de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, comenzó los trámites del proceso de adjudicación a principios de febrero y lo mantendrá hasta completar la cesión de todos los inmuebles.

Se trata de un grupo de viviendas del parque público, que se ponen a disposición de los vecinos, gracias al esfuerzo del Consell, que en enero de 2025 logró un acuerdo con el Ayuntamiento de Alberic y dieron por finalizado el procedimiento contencioso administrativo que interpuso el consistorio contra el Gobierno del Botànic por la compra de este edificio de viviendas ante su derecho a ejercer su adquisición mediante tanteo y retracto. La Conselleria de Vivienda asumió las obras de reparación de elementos comunes, con una inversión de 236.700 euros, y cedió al consistorio un local que acogerá las futuras instalaciones de la Policía Local de forma gratuita y para un periodo de 25 años.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado que esas 26 viviendas “van a suponer una ayuda fundamental a colectivos que en la actualidad se están encontrando con verdaderas dificultades para acceder a una vivienda”. Además, ha asegurado que estas actuaciones “confirman el compromiso social del Consell, ya que tener un hogar es el punto de partida para que una persona pueda desarrollar el resto su vida y futuro”.

Para optar a una de estas viviendas, se deberá estar inscrito como demandante en el Registro de Vivienda de la Comunidad Valenciana. Además, se deberán justificar unos ingresos mínimos suficientes que garanticen que el esfuerzo que suponga el abono de la renta del alquiler sin bonificar, más los gastos de comunidad, de la vivienda a que se opte con sus elementos vinculados, no supere el 25 % de sus ingresos. Estos deberán provenir de las rentas del trabajo o percepciones de la Seguridad Social. Las rentas de estas viviendas del parque público irá entre los 294 y 431 euros al mes, en función de la superficie de las viviendas. A estos importes hay añadir los gastos de comunidad.

Respecto a la tipología de las viviendas ofertadas, se trata de 25 viviendas de tres dormitorios y dos baños, con garaje y trastero (19 de ellas dúplex) y una vivienda con cuatro dormitorios y dos baños, con garaje y trastero. El precio aproximado de las rentas irá entre los 294 euros al mes y los 431 euros, en función de la superficie de las viviendas. A estos importes hay añadir los gastos de comunidad.

Retirada del contencioso

El acuerdo contempla también la retirada del contencioso interpuesto por el ayuntamiento contra la adquisición por parte de la Generalitat de este bloque de viviendas inicialmente de lujo, que supuso un coste de 4 millones de euros tras ejercer el derecho de adquisición preferente, y que en su momento el consistorio valoró como un despilfarro mientras abogaba por a provechar el dinero para rehabilitar viviendas de la conocida como Finca Roja, un bloque de viviendas sociales ubicado entre las calles Benimuslem y Séquia. El ayuntamiento siempre ha recelado de que este bloque del Sector R se utilizara para alquileres sociales, no tanto por el fin en sí mismo, sino para evitar que acabara convertida en un guetto con los mismos problemas que arrastra la Finca Roja. De hecho, desde el primer momento reivindicó que se prioriza al adjudicar las viviendas a gente joven y familias deshauciadas.