La Bonoloto deja un agraciado de segunda categoría en Alzira

El afortunado que selló su boleto en la administración La Sort se embolsará 25.000 euros

Administración de Loterías &quot;La Sort&quot;, en una imagen de archivo.

Administración de Loterías "La Sort", en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Óscar García

Alzira

El sorteo de la Bonoloto del domingo 8 de febrero ha dejado en Alzira un agraciado de segunda categoría que se llevará un premio aproximado de 25.000 euros. El afortunado validó su boleto en la Administración de Loterías número 5 “La Sort”, ubicada en el centro comercial de Carrefour, que prolonga de este modo su buena racha.

Cartel que anuncia el premio de la Bonoloto repartido en el sorteo del domingo.

Cartel que anuncia el premio de la Bonoloto repartido en el sorteo del domingo. / Levante-EMV

La combinación ganadora del sorteo es la formada por los números 07-15-19-20-23-43, con el 27 como complementario, mientras que el reintegro corresponde al número 4.

La recaudación del sorteo asciende a 2,1 millones de euros, si bien no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote que permitiría ganar a un único acercante 1,5 millones de euros, mientras que son cinco los de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) entre los que se encuentra el afortunado que selló el boleto en la administación alzireña, por la que pasan numerosos clientes tanto de la capital de la Ribera Alta como de otros municipios del entorno.

